Lễ khai mạc nhiều ý nghĩa của Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc giải đấu với nhiều ý nghĩa và mang đến hình ảnh hấp dẫn để người hâm mộ bóng chuyền cả nước theo dõi.

Lễ khai mạc Cúp VTV9-Bình Điền 2026 mang lại nhiều cảm xúc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 15-5 tại Tây Ninh, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2026 chính thức khởi tranh. Tại Lễ khai mạc giải đấu, đại diện Ban tổ chức, đơn vị Công ty cổ phần Phân bóng Bình Điền và Đài truyền hình Việt Nam khẳng định giải đấu tiếp tục là sân chơi ý nghĩa dành cho các đội bóng câu lạc bộ của Việt Nam và khách mời quốc tế. Vì thế, Cúp VTV9-Bình Điền 2026 nhận sự tin tưởng sẽ có những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Năm nay, giải đấu có 8 đội tham dự gồm VTV Bình Điền Long An (chủ nhà), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội, Gunma Green Wings (Nhật Bản), Giang Tô (Trung Quốc), Suwon (Hàn Quốc). Giải diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5. Trong Lễ khai mạc, các cầu thủ tiêu biểu của từng đội bóng đã xuất hiện trên sân khấu chính và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả tại nhà thi đấu.

Năm nay, Cúp VTV9-Bình Điền bước vào lần thứ 15 tổ chức. Tuy nhiên, xét về thời gian, Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tròn 20 năm giải đấu được ra đời. Lần đầu tiên, Cúp VTV9-Bình Điền diễn ra là năm 2006. Do vậy, giải năm nay mang nhiều ý nghĩa có giá trị cột mốc của Ban tổ chức.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)