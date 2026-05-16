Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng gây bất ngờ với chiến thắng đội Suwon

Đội khách mời Suwon (Hàn Quốc) được dự báo là ứng cử viên tranh ngôi vô địch của giải nhưng đã bất ngờ thua trận khởi đầu.

Đội nữ Ninh Bình có chiến thắng đầy cảm xúc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 16-5 tại Tây Ninh, đội nữ Ninh Bình đã ra sân tranh tài trước đối thủ Suwon (Hàn Quốc). Đây là trận đấu thu hút đông đảo khán giả cổ vũ bởi cả 2 đội đều được chờ đợi giành được kết quả tốt.

Dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 với vị thế là đương kim á quân, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng vẫn giữ được tinh thần thoải mái và không đặt nặng thành tích. Tuy nhiên trên sân, đội bóng này vẫn có những cầu thủ tốt nhất xuất trận. Trong đó, chủ công nhiều kinh nghiệm Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên với phụ công Lưu Thị Huệ và ngoại binh Kuttika (Thái Lan) là những người tạo ra sức ép tới hàng chắn của Suwon (Hàn Quốc).

Tại trận này, Ban huấn luyện đội nữ Ninh Bình tập trung sử dụng các cầu thủ chuyền hai trong từng ván đấu là Nguyễn Thị Thủy và Lê Lê Bách Hợp để tạo ra những miếng phối hợp chiến thuật hiệu quả. Trong ván đầu, các tay đập Hàn Quốc đã chơi tập trung để giành chiến thắng 25/17 trước Ninh Bình.

Lưu Thị Huệ đã chơi tốt trước hàng chắn đội Suwon (Hàn Quốc). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy thế, các ván đấu còn lại đã diễn ra với thế trận đổi chiều. Trong ván 2, đội nữ Ninh Bình giành lại chiến thắng 25/17 để đưa trận đấu về thế cân bằng. HLV Thái Thanh Tùng khéo léo điều chỉnh chiến thuật và cự ly của hàng trước, hàng sau có sự gắn kết đồng thời cầu thủ tập trung bám chắn các mũi đập của Suwon (Hàn Quốc).

Tại ván thứ 3, đội Ninh Bình tiếp tục thắng 25/20 và trong ván thứ 4, các tay đập đại diện của Việt Nam thắng tiếp 25/19.

Đội Ninh Bình đã giành chiến thắng đầu tiên tại Tây Ninh năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thắng chung cuộc 3-1, đội Ninh Bình đã tạo ra bất ngờ tiếp theo ở Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Trước đó, bất ngờ đầu tiên là việc đội nữ Gunma Green Wings (Nhật Bản) cũng để thua trận ở ngày ra sân đầu tiên.

MINH CHIẾN