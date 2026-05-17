Xem cặp chủ công Thanh Thúy, Ortiz ghi điểm sắc bén trong chiến thắng của VTV Bình Điền Long An

Cặp chủ công Trần Thị Thanh Thúy và Regla Martínez Ortiz vẫn đang là những người ghi điểm tốt nhất trong đội hình VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Hai tay đập chủ công quan trọng nhất của đội VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày thi đấu 16-5, một lần nữa tay đập Thanh Thúy trở thành “máy ghi điểm” cho đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An trước đối thủ Ngân hàng Công Thương. Cùng với cô, ngoại binh Regla Martínez Ortiz (Cuba) là mũi chủ công đạt được hiệu suất ghi điểm qua nhiều tình huống phối hợp để thực hiện các quả đập sau vạch 3m mạnh mẽ.

Hai chủ công Thanh Thúy, Regla Martínez Ortiz thi đấu với tinh thần cao nhất do vậy đội VTV Bình Điền Long An thắng dễ dàng Ngân hàng Công Thương 3-0.

Phóng viên SGGP đã ghi lại những khoảnh khắc ghi điểm sắc bén của từng tay đập trên trong trận đấu tại Tây Ninh:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)