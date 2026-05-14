Chủ nhà nữ Philippines sẽ thay đổi hoàn toàn đội hình để dự AVC Cup 2026

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines sẽ xây dựng đội hình mới toàn toàn để chuẩn bị cho AVC Cup 2026 tổ chức trên sân nhà vào đầu tháng 6.

Bóng chuyền nữ Philippines sẽ thay đổi lực lượng đáng kể ở năm 2026. Ảnh: VFV

Báo giới Philippines dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Philippines – ông Tonyboy Liao vừa cho biết, các thành viên từng tham dự SEA Games 33-2025 sẽ không tập trung để chuẩn bị kế hoạch thi đấu AVC Cup 2026 của HLV trưởng Tai Bundit. Theo truyền thông Philippines, một trong những nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ không trở lại tập trung đội tuyển là chưa có sự phù hợp về chính sách đãi ngộ và chế độ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines muốn tập trung lực lượng từ 20 tới 25 cầu thủ chuẩn bị cho AVC Cup 2026. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, Ban huấn luyện chỉ có thể gọi tập trung 11 tới 12 cầu thủ. Đội bóng đang xây dựng lại lực lượng để tính toán cho bài toán dài hơi chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2029.

Đội Philippines đang là đương kim á quân giải AVC Cup. Năm ngoái, đội bóng này đã thua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại trận chung kết AVC Cup 2025 ở Đông Anh (Hà Nội).

Năm nay, Philippines là chủ nhà AVC Cup 2026 được diễn ra tại thành phố Candon từ ngày 6-6 tới 14-6.

Theo bốc thăm của Ban tổ chức, Bảng A có đội Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan. Bảng B có Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan, Lebanon.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến sẽ được thành lập và tập trung vào cuối tháng 5 để chuẩn bị cho giải đấu này.

MINH CHIẾN

