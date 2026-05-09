Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026: Ban tổ chức công bố địa điểm tổ chức mới

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 16-5 tới đây với sự tham dự của 36 đội bóng. Nhằm đảm bảo chất lượng giải đấu và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn vận động viên, Ban tổ chức vừa có thông báo quan trọng về việc điều chỉnh địa điểm thi đấu.

Theo đó, Trưởng Ban tổ chức giải Dương Văn Hồ Vũ (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiên Tân) cho biết vừa đưa ra thông báo cập nhật về việc điều chỉnh hệ thống sân bãi. Quyết định thay đổi này xuất phát từ yêu cầu thực tế nhằm tạo sự thuận tiện trong quá trình di chuyển của các đơn vị tham gia, đảm bảo chặt chẽ thời gian thi đấu, đồng thời phục vụ tốt nhất cho công tác chuẩn bị và thực thi cho Lễ khai mạc, Lễ bế mạc cùng các hoạt động trao thưởng.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 sẽ diễn ra tại 3 địa điểm mới: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Tân Sơn Nhất (Địa chỉ: 448 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM); Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Đông Hòa (Địa chỉ: 252 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hòa, TPHCM); Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công Đông Thạnh (Địa chỉ: 1185/9 đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, TPHCM).

Các đội bóng tham dự Cúp Thiên Tân năm 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối với công tác chuẩn bị và đăng ký của các đội bóng, ông Dương Văn Hồ Vũ cho biết thêm: Sau một thời gian phát động, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 đã ghi nhận sự hưởng ứng vượt mong đợi. Có tổng cộng 36 đội bóng chính thức đăng ký tham gia tranh tài. Trong đó, 28 đội đến từ các khối học viện, trường đại học, cao đẳng (được bốc thăm chia thành 8 bảng đấu) và 8 đội thuộc khối trung học phổ thông (chia thành 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm).

Giải đấu dự kiến khai mạc vào ngày 16-5 và các trận đấu sẽ diễn ra liên tục cho đến ngày 24-5.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải, ông Dương Văn Hồ Vũ cho biết: “Việc duy trì Cúp bóng chuyền Thiên Tân không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể thao học đường phát triển bền vững, mà còn tạo ra một sân chơi chất lượng, chuyên nghiệp. Giải đấu được điều hành bởi đội ngũ trọng tài uy tín, tạo điều kiện tối đa để các vận động viên trẻ tự tin tỏa sáng”.

Đáng chú ý, Cúp bóng chuyền Thiên Tân năm nay tiếp tục duy trì tinh thần thể thao phi lợi nhuận khi hoàn toàn không bán vé vào cửa. Các đội tham dự còn được tặng nhiều phần quà thiết thực như nước uống Eco Water. Không dừng lại ở khía cạnh thể thao, Ban tổ chức còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ 40 triệu đồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã trên địa bàn TPHCM và dành 20 triệu đồng vào quỹ "Tiếp sức đến trường" cho các em học sinh nghèo.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân là điểm nhấn nổi bật của phong trào bóng chuyền TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với sự chuẩn bị chu đáo và những điều chỉnh kịp thời, hợp lý về mặt không gian tổ chức, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài bùng nổ, hấp dẫn, đóng góp tích cực vào phong trào bóng chuyền chung của thành phố.

LÊ QUANG