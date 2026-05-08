Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điềnn 2026 sẽ tranh tài tại Tây Ninh và nhiều đội bóng đang tích cực chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng tranh tài.

Năm nay, chương trình thi đấu của giải được diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5. Giải thu hút 8 đội bóng với 5 đại diện của Việt Nam lần lượt là VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Ninh Bình, Ngân hàng Công Thương và Hà Nội. Ba đội bóng khách mời quốc tế là Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) và Giang Tô (Trung Quốc).

Trong buổi công bố chính thức về giải, đại diện Ban tổ chức cho biết các đội bóng đều có cầu thủ chất lượng tham gia tranh tài vì vậy các trận đấu được kỳ vọng tạo được kịch tính.

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 cho phép các đội bóng được đăng ký ngoại binh tham gia thi đấu. Vì vậy, các đại diện của Việt Nam hoàn toàn đủ cơ hội lọt tới trận đấu cuối cùng.

Theo bốc thăm Bảng A có đội Giang Tô (Trung Quốc), VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin và Ngân hàng Công Thương. Bảng B có đội Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc), Ninh Bình và Hà Nội.

Lịch thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026:

Ngày 15-5

13 giờ 00: Giang Tô (Trung Quốc) – Ngân hàng Công Thương

16 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Hà Nội

20 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Binh chủng Thông tin

Ngày 16-5

13 giờ 00: Suwon (Hàn Quốc) – Ninh Bình

16 giờ 00: Giang Tô (Trung Quốc) – Binh chủng Thông tin

19 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An

Ngày 17-5

13 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Ninh Bình

16 giờ 00: Hà Nội – Suwon (Hàn Quốc)

19 giờ 00: Giang Tô (Trung Quốc) – VTV Bình Điền Long An

Ngày 18-5

13 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Ngân hàng Công Thương

16 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Suwon (Hàn Quốc)

19 giờ 00: Ninh Bình – Hà Nội

Ngày 20-5

16 giờ 00: Trận phân hạng

19 giờ 00: Bán kết 1

Ngày 21-5

16 giờ 00: Trận phân hạng

19 giờ 00: Bán kết 2

Ngày 22-5

16 giờ 00: Trận phân hạng 7-8

19 giờ 00: Trận tranh hạng 3

Ngày 23-5

16 giờ 00: Trận phân hạng 5-6

19 giờ 00: Chung kết

MINH CHIẾN