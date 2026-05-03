Đội nữ Ninh Bình sẽ tăng cường ngoại binh Thái Lan dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Đội bóng chuyền nữ Ninh Bình sẽ có kế hoạch thuê tăng cường 1 ngoại binh để tranh tài Cúp VTV9-Bình Điền 2026 ở Tây Ninh.

Đội nữ Ninh Bình sẽ tập trung chuẩn bị lực lượng thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: VFV

Trao đổi với SGGP, HLV Thái Thanh Tùng của đội bóng cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch tăng cường thuê 1 ngoại binh Thái Lan để tham gia Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sắp tới tại Tây Ninh. Chúng tôi đang liên hệ với cầu thủ và sau kỳ nghỉ lễ sẽ có sự xác nhận cuối cùng. Đội bóng đang chuẩn bị chuyên môn để sẵn sàng tranh tài giải này”.

Qua tìm hiểu, nhiều khả năng đội nữ Ninh Bình sẽ thuê cầu thủ Thái Lan thi đấu vị trí chủ công để tăng cường lực lượng góp mặt Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Đội nữ Ninh Bình đã đón chào sự trở lại của chủ công Nguyễn Thị Uyên sau khi khoác áo đội Hà Nội thi đấu Cúp Hùng Vương 2026. Tại Phú Thọ vừa qua, Nguyễn Thị Uyên đã vô địch Cúp Hùng Vương cùng đội nữ Hà Nội.

Cũng theo HLV Thái Thanh Tùng, Ban huấn luyện đội bóng không mượn cầu thủ nội nào từ các đội bóng trong nước để thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đội bóng sử dụng các cầu thủ vừa thi đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, đội Ninh Bình đã có các cầu thủ nội binh gồm Lê Lê Bách Hợp, Nguyễn Thị Thanh Diệu, Nguyễn Thị Thủy, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Đinh Thị Thúy, Bùi Thị Bích Nga, Lưu Thị Huệ, Hà Thị Thu Hiền, Trịnh Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Hồng Nhung.

Tại Cúp VTV9-Bình Điền 2024, đội nữ Ninh Bình đã vào chung kết nhưng thua đáng tiếc trước đội PFU Blue Cats (Nhật Bản) vì vậy nhận ngôi á quân. Sau 2 năm, đội bóng đã thay đổi lực lượng đáng kể khi nhiều trụ cột đã chia tay từ đầu năm 2026. Với Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đội nữ Ninh Bình tập trung cho nhiệm vụ phấn đấu đạt kết quả tốt nhất và tích lũy chuyên môn cho cầu thủ.

Ở Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đội Ninh Bình được bốc thăm vào Bảng B cùng đội Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) và Hà Nội. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 23-5.

MINH CHIẾN