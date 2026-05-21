Lịch thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 ngày 21-5

Giải đấu sẽ tiếp tục với trận bán kết thứ 2 và người hâm mộ đang ngóng chờ màn so tài quyết liệt giữa các đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trận bán kết ở ngày 21-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay, Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ diễn ra trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa đội Hà Nội với chủ nhà VTV Bình Điền Long An.

Tính từ năm 2014 đến nay, đội VTV Bình Điền Long An luôn lọt vào bán kết Cúp VTV9-Bình Điền. Vì vậy có thể xem, đội bóng chủ giải là những người có nhiều kinh nghiệm nhất ở giải đấu này. Trong khi đó, đội nữ Hà Nội mới có lần đầu tiên góp mặt và cũng lần đầu dự bán kết giải đấu. Hai đội bóng được đánh giá có cơ hội ngang nhau để chiến thắng tại bán kết ở Tây Ninh năm nay.

Đội Hà Nội đang dựa vào dàn cầu thủ đạt phong độ tốt như Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Lê Thùy Linh, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo. Đội chủ nhà có sự xuất sắc của chủ công Trần Thị Thanh Thúy cùng gương mặt chuyền hai nhiều kinh nghiệm Võ Thị Ánh Thoa và ngoại binh Ortiz.

Mỗi bên có những gương mặt chủ chốt đủ khả năng giải quyết tình thế quyết định để có điểm chiến thắng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20 giờ trong ngày.

Đội thắng của trận bán kết hôm nay sẽ gặp đội Giang Tô (Trung Quốc) tại trận tranh vô địch trong khi đội thua sẽ đối đầu với đội Ninh Bình để giành hạng 3.

Cùng ngày, đội Gunma Green Wings (Nhật Bản) sẽ thi đấu với Ngân hàng Công Thương vào lúc 17 giờ để phân hạng từ 5 đến 8.

Lịch thi đấu ngày 21-5

17 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Ngân hàng Công Thương (trận phân hạng 5-8)

20 giờ 00: Hà Nội – VTV Bình Điền Long An (Bán kết 2)

MINH CHIẾN