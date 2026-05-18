Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Ngắm các gương mặt xinh như thiên thần của các tay đập Gunma Green Wings và Suwon

Hai đội bóng khách mời Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) đã gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của mình ở vòng bảng và khán giả đã cổ vũ nhiệt thành cho từng pha bóng.

Cầu thủ Suwon (Hàn Quốc) có gương mặt khả ái nhận được sự cổ vũ từ đông đảo người hâm mộ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu giữa Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc) diễn ra chiều tối ngày 18-5 đã hâm bầu khí nóng tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh. Ngoài các màn so tài hấp dẫn về chuyên môn, người hâm mộ còn được cơ hội chiêm ngưỡng các gương mặt khả ái xinh xắn của 2 đội bóng. Trước những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả tại Tây Ninh, cầu thủ 2 bên luôn nở nụ cười đáp lại thân thiện.

Cuộc so tài đã khép lại với chiến thắng 3-1 (25/20, 17/25, 25/18, 25/21) cho đội Gunma Green Wings (Nhật Bản).

Trước đó tại trận đấu sớm, đội nữ Giang Tô (Trung Quốc) đã thắng 3-0 Ngân hàng Công Thương và giữ vị trí nhất bảng B cùng suất vào bán kết.

Phóng viên SGGP đã kịp ghi lại những khoảnh khắc biểu cảm của các tay đập tới từ Nhật Bản và Hàn Quốc:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)