Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Xác định đủ 4 đội bóng xuất sắc vào bán kết

Ngày cuối của vòng bảng đã hoàn thành tranh tài để Ban tổ chức xác định đầy đủ 4 suất chính thức tham dự bán kết tại Tây Ninh.

Đội nữ Ninh Bình (áo chấm đỏ) đã giành suất bán kết cuối cùng sau khi thắng Hà Nội với tỷ số 3-1. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối muộn ngày 18-5 tại Tây Ninh, cuộc so tài giữa đội Hà Nội và Ninh Bình là trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Với đội Ninh Bình, đây là cuộc đấu quyết định để tìm cơ hội giành tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) sớm giành được vé bán kết nên xuất trận với tinh thần khá thảnh thơi.

Tại ván thứ nhất, đội nữ Hà Nội dù không gặp áp lực nhưng vẫn chiếm ưu thế. Với những pha đập bóng mạnh mẽ của chủ công Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo hay đối chuyền Đoàn Thị Xuân, đội nữ Hà Nội đã dễ dàng chiến thắng đối thủ với tỷ số 25/19.

Tuy nhiên tại các ván còn lại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo điều kiện cho lực lượng dự bị gồm nhiều cầu thủ trẻ ra sân cọ xát.

Do vậy, những tay đập như Thanh Chúc, Diệu Linh, Thùy Linh, Huyền Trang, Khánh Linh… đã ra sân thử sức. Trước sự thay đổi của đối phương, đội nữ Ninh Bình vẫn chơi tập trung và bằng kinh nghiệm kết hợp khả năng đập bóng ghi điểm chính xác, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng giành lại chiến thắng trong 3 ván còn lại với tỷ số lần lượt 25/12, 25/14, 25/15.

Cầu thủ Hà Nội và Ninh Bình đã thi đấu trận cuối vòng bảng Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng chung cuộc 3-1 giúp đội Ninh Bình giữ vững vị trí số 2 tại bảng đồng thời giành suất vào bán kết Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Kết quả thắng Hà Nội của đội Ninh Bình đã gián tiếp đẩy đội Gunma Green Wings (Nhật Bản) xuống vị trí thứ 3. Vì vậy, các tay đập của Nhật Bản đã lỡ tấm vé bán kết giải năm nay.

Như vậy, Cúp VTV9-Bình Điền 2026 xác định đủ 4 đội bóng vào bán kết và phân các cặp đấu gồm Giang Tô (Trung Quốc) – Ninh Bình và Hà Nội – VTV Bình Điền Long An. Đây sẽ là 2 trận đấu dự báo có sự cạnh tranh hấp dẫn.

Ninh Bình là đội cuối cùng có suất dự bán kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

4 đội Binh chủng Thông tin, Suwon (Hàn Quốc), Ngân hàng Công Thương và Gunma Green Wings (Nhật Bản) sẽ thi đấu ở những trận phân hạng trong các ngày tiếp theo.

Theo lịch, các đội bóng được nghỉ vào ngày 19-5 sau đó giải tiếp tục trở lại thi đấu vào ngày 20-5.

MINH CHIẾN