Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành suất bán kết đầu tiên

Đội nữ Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội để nổi lên là ứng cử viên hàng đầu tranh vị trí cao nhất sau khi sớm có suất bán kết đầu tiên tại Tây Ninh.

Các cầu thủ Hà Nội có niềm vui chiến thắng tại lượt trận thứ 2 của mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội nữ Hà Nội chính thức trở thành đội bóng đầu tiên trong 8 đội tranh tài giành suất bán kết đầu tiên tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Chiều tối ngày 17-5, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã xuất trận đọ sức trước đội bóng của Hàn Quốc là Suwon.

Không có nhiều điều để nói về chiến thuật chuyên môn của đội nữ Hà Nội bởi cầu thủ trên sân gần như hiểu nhau trong từng đường bóng phối hợp. Khi có bóng, đội trưởng đồng thời là cầu thủ chuyền hai chính Vi Thị Yến Nhi tập trung đưa ra hai biên để chủ công Vi Thị Như Quỳnh hoặc đối chuyền Đoàn Thị Xuân tận dụng khả năng đập bóng mạnh mẽ ghi điểm chính xác.

Với cầu thủ Suwon (Hàn Quốc), đội bóng của HLV Kang Minsik đã chơi có chủ đích để tìm điểm. Dẫu vậy, đôi lúc, các pha phối hợp của cầu thủ Suwon lại chưa thật sắc nét từ đó cầu thủ ở hàng chắn của đội Hà Nội bắt bài, hóa giải dễ dàng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hài lòng trước phong độ của các học trò. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu chỉ cần 3 ván đã sớm khép lại với thắng lợi 3-0 (25/21, 25/23, 25/18). Chiến thắng đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giữ vững vị trí số 1 tại Bảng B. Đáng chú ý, đội nữ Hà Nội lần lượt vượt qua 2 đội khách mời Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc) để đảm bảo được thứ hạng dẫn đầu tại vòng bảng lúc này. Đây mới là lần đầu, đội nữ Hà Nội tham dự Cúp VTV9-Bình Điền.

Tại Bảng B, tấm vé bán kết còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa đội nữ Ninh Bình với Gunma Green Wings (Nhật Bản). Kết quả tại ngày cuối vòng bảng 18-5 sẽ xác định cụ thể.

Hình ảnh được phóng viên SGGP ghi lại trong chiến thắng của đội nữ Hà Nội tại Tây Ninh:

