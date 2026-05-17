Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Chiến thắng của Gunma Green Wings tạo thêm kịch tính cho cuộc đua vào bán kết

Giải đã có thêm sự kịch tính chuyên môn khi đội khách mời Gunma Green Wings (Nhật Bản) giành chiến thắng trước Ninh Bình để nuôi hy vọng vào bán kết.

Đội Gunma Green Wings (Nhật Bản, áo trắng) đã vượt qua Ninh Bình để tiếp tục có cơ hội vào bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nếu thầy trò HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) vượt qua đội Gunma Green Wings (Nhật Bản) ở cuộc đối đầu chiều ngày 17-5, họ sẽ chắc tấm vé góp mặt bán kết tại Tây Ninh.

Dẫu thế, kết quả chung cuộc đã không chiều lòng cho đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ngay khi khởi đầu, các tay đập Ninh Bình đã chơi hứng khởi để áp đảo đối thủ Gunma Green Wings (Nhật Bản).

HLV Thái Thanh Tùng có tất cả gương mặt tốt nhất trên sân như chuyền hai Nguyễn Thị Thủy, chủ công Đinh Thị Thúy, ngoại binh Kittika và phụ công Như Quỳnh, Lưu Thị Huệ. Họ đã vận hành chiến thuật được xây dựng khá hiệu quả tại ván thứ nhất. Ở đây, các pha đập bóng đã mang về điểm số chính xác và đội Ninh Bình vượt lên thắng 25/21.

Trong ván tiếp theo, các tay đập Ninh Bình vẫn giữ trạng thái hưng phấn thi đấu trước đối thủ của Nhật Bản. Tuy nhiên, HLV Sakamoto Masayasu (Gunma Green Wings) đã điều chỉnh cho học trò thi đấu bình tĩnh và khoét sâu vào khả năng phòng thủ chưa hiệu quả ở hàng sau của đối phương. Do đó, các miếng phối hợp tấn công của cầu thủ Nhật Bản đạt được điểm tuyệt đối. Ván này, đội Gunam Green Wings thắng 25/20.

Kuttika đã tập trung tấn công nhưng không vượt qua hàng chắn đối phương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kể từ đây, đội nữ Ninh Bình nỗ lực cố gắng hóa giải các đập pha tấn công của đối phương. Dù vậy, cầu thủ Ninh Bình không hiệu quả ở các pha bám chắn sát lưới nên các tay đập Gunma Green Wings không gặp khó khăn kết thúc ghi điểm. Với đội bóng của Nhật Bản, chủ công Hori Yuka đã chơi mạnh mẽ là người ghi điểm quyết định cho đội bóng. Tại ván 3 và ván 4, đội Gunma Green Wings tiếp tục thắng 25/20, 25/20.

Ban huấn luyện đội Ninh Bình sẽ chờ cơ hội cuối cùng ở ngày 18-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng 3-1 đã giúp khách mời từ Nhật Bản đẩy cuộc cạnh tranh suất bán kết tại Bảng B trở nên kịch tính. Các đội tại Bảng B sẽ cùng có quyền tự quyết suất bán kết cho mình ở lượt đấu cuối vòng bảng ngày 18-5.

MINH CHIẾN