Thanh Thúy bùng nổ giúp VTV Bình Điền Long An vượt qua Binh chủng Thông Tin trong đêm rực lửa

Có những trận đấu không chỉ được quyết định bằng điểm số, mà còn bằng khí chất của những con người biết đứng lên ở thời khắc quan trọng nhất.

Tối qua tại Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền 2026, CLB VTV Bình Điền Long An đã mang đến một trận cầu đầy cảm xúc khi đánh bại Binh chủng Thông tin — đối thủ luôn được xem là biểu tượng của bản lĩnh và sức mạnh trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chiến thắng ấy được tạo nên từ rất nhiều dấu ấn đặc biệt. Là sự bùng nổ và đẳng cấp của Trần Thị Thanh Thúy — người thủ lĩnh luôn biết cách lên tiếng ở những thời điểm khó khăn nhất bằng những cú đập uy lực và tinh thần thi đấu máu lửa. Là nguồn năng lượng mạnh mẽ từ các ngoại binh, những mắt xích quan trọng giúp đội bóng duy trì tốc độ và áp lực xuyên suốt trận đấu. Và đặc biệt, là dấu ấn chiến thuật đầy bản lĩnh của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa — người đang từng bước truyền lửa chiến thắng và tinh thần thép cho thế hệ mới của VTV Bình Điền Long An.

Không chỉ thắng bằng chuyên môn, đội bóng chủ nhà còn thắng bằng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Từng pha cứu bóng, từng tiếng hò reo trên khán đài Tây Ninh đã tạo nên một đêm bóng chuyền thực sự bùng nổ. Người hâm mộ nhìn thấy ở đó hình ảnh của một tập thể đoàn kết, giàu khát vọng và mang trong mình niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam.

Đó không chỉ là một trận thắng. Đó là lời khẳng định rằng VTV Bình Điền Long An đang trở lại mạnh mẽ, với những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc, những ngoại binh chất lượng và một “thuyền trưởng” mang tên Ngọc Hoa đầy bản lĩnh bên ngoài đường biên.

Một đêm đáng nhớ của bóng chuyền nữ Việt Nam. Một chiến thắng khiến khán đài Tây Ninh "sướng" và hàng triệu người xem đài mãn nhãn về màn trình diễn tuyệt vời của HLV Ngọc Hoa và các học trò.

Một số hình ảnh tại trận đấu (ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

DŨNG PHƯƠNG