Bán kết Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ là cuộc so tài hấp dẫn

4 đại diện xuất sắc nhất của vòng bảng Cúp VTV9-Bình Điền 2026 đã góp mặt bán kết tại Tây Ninh và họ cùng được chờ đợi làm nên những màn so tài kịch tính trên sân đấu.

Chủ công Kuttika được chờ đợi ghi điểm cho đội Ninh Bình tại trận bán kết trước đội Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai cặp đấu bán kết của Cúp VTV9-Bình Điền 2026 đã được xác định là Giang Tô (Trung Quốc) – Ninh Bình (thi đấu tối ngày 20-5) và VTV Bình Điền Long An – Hà Nội (thi đấu tối ngày 21-5).

Trước khi các trận bán kết khởi tranh, giới chuyên môn vẫn đặt thế cân bằng về cơ hội giành được chiến thắng cho cả 4 đội.

Tuy vậy, dựa trên phong độ thực tế từ diễn biến tại vòng bảng thì hiện tại đội khách mời Giang Tô (Trung Quốc) vẫn đang nhỉnh hơn tất cả. Bởi lẽ, HLV Shi Hairong (Giang Tô (Trung Quốc)) có dàn cầu thủ đạt phong độ tốt và tinh thần thi đấu rất tự tin.

Sau khi kết thúc vòng bảng, HLV Shi Hairong dành nhiều lời khen ngợi về các đội bóng đại diện của Việt Nam và cho rằng kết quả ở bán kết chưa thể sớm khẳng định.

Với kinh nghiệm từng tham dự các lần trước đây ở Cúp VTV9-Bình Điền, đội Giang Tô (Trung Quốc) có quyền tự tin hướng tới vị trí số 1 năm nay. Họ đã có 2 lần giành cúp chiến thắng vào năm 2012 và 2018. Tuy vậy, các đội bóng đại diện của Việt Nam cũng có những nhân tố đủ sức tạo nên cuộc giằng co trước đội bóng tới từ Trung Quốc.

HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) khẳng định rằng cầu thủ của mình thoải mái tinh thần để dự trận bán kết. Các tay đập Ninh Bình đã giành ngôi á quân Cúp VTV9-Bình Điền 2024.

Họ vẫn đủ cơ hội có thể tiếp tục giữ thành tích vào chung kết tại năm nay nếu tập thể cầu thủ quyết định được những tình huống ghi điểm quan trọng nhất. Sau vòng bảng, chủ công Kuttika (Thái Lan) của đội Ninh Bình đã là tay đập ghi điểm nhiều thứ 2 trong danh sách 30 cầu thủ tấn công tốt nhất tại Tây Ninh. Cô sẽ là mũi đánh khiến hàng chắn Giang Tô (Trung Quốc) phải dè chừng.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ được sự chú ý của người hâm mộ tại bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An, phong độ của Trần Thị Thanh Thúy quyết định về sức mạnh tổng thể. Chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam đang đạt phong độ cao với khả năng tấn công đập bóng ở mọi tình huống dù khó nhất. Ngoài cô, ngoại binh Ortiz cùng đối chuyền Trà My là 2 tay đập giữ được sự ổn định tại Tây Ninh.

Hàng chắn của đội nữ Hà Nội chắc chắn sẽ phải để mắt tới 3 mũi đánh lợi hại này của VTV Bình Điền Long An trong trận bán kết.

Ở lượt đấu cuối vòng bảng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho biết ông và Ban huấn luyện cần thận trọng cho trận bán kết nên nhiều cầu thủ chủ lực được cơ hội nghỉ ngơi.

Chắc chắn trước đối thủ VTV Bình Điền Long An, lần lượt Khánh Đang, Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân… sẽ phải tập trung thi đấu hết khả năng cho đội Hà Nội.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là lần đầu tiên, đội Hà Nội dự Cúp VTV9-Bình Điền nhưng đã lọt vào bán kết. Tập thể đội bóng đã xác định thi đấu tại Tây Ninh để tìm cơ hội có thành tích. Do đó, cầu thủ Hà Nội và VTV Bình Điền Long An sẽ không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm khi bóng vào tầm để đập tấn công.

MINH CHIẾN