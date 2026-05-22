Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026: Trao cơ hội cho các tài năng trẻ

Khi được tạo điều kiện vào sân ở Cúp VTV9 Bình Điền 2026, những tài năng trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam như Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin), Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh (Hà Nội), Trịnh Nguyễn Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Nguyễn Phương Quỳnh (Vietinbank)… đã chơi rất ấn tượng, phần nào giúp giới làm nghề yên tâm về đội ngũ kế cận của các vận động viên (VĐV) Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh.

Theo ông Lê Trí Trường (Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - VFV), đó là lý do đội tuyển U18 nữ quốc gia vừa mới tập trung cách đây chưa lâu nhưng vì muốn tạo điều kiện cho các tay đập trẻ được thi đấu ở môi trường cạnh tranh tầm châu Á như Cúp VTV9 Bình Điền nên VFV đã trả họ về cho các đội kịp đăng ký tham dự giải.

Một số tay đập khác được tham dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 (đang thi đấu ở Điện Biên) cũng với mục đích nói trên. “Những trận đấu đỉnh cao sẽ rèn luyện các gương mặt trẻ cứng cáp và trưởng thành hơn. VFV hướng đến điều đó và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các VĐV trẻ được thi đấu nhiều hơn. Họ là tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam”, ông Lê Trí Trường nhấn mạnh.

Chủ công trẻ tài năng Phạm Quỳnh Hương (14) tấn công trước các tay chắn VTV Bình Điền Long An

﻿ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trước đây, khi ở lứa tuổi trẻ, chủ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy hay phụ công kỳ cựu Lê Thanh Thúy cũng được VFV và chính các CLB chủ quản trao cơ hội thi đấu ở nhiều giải trong nước và quốc tế, giúp họ tiến bộ nhanh chóng và nhiều năm trở lại đây đã trở thành trụ cột trên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, tranh tài ở khắp các mặt trận như SEA Games, SEA V.League, AVC Challenge Cup, giải vô địch thế giới…

Bản thân chủ công Trần Thị Thanh Thúy cũng thừa nhận, việc được tham dự những giải đấu quốc tế như Cúp VTV9 Bình Điền từ rất sớm (khi ở tuổi 16) đã rèn cho cô bản lĩnh và tích lũy đáng kể kinh nghiệm trận mạc.

HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An, huyền thoại Nguyễn Thị Ngọc Hoa, cũng đồng tình với học trò và cho rằng, nếu các VĐV chỉ được chơi ở giải trẻ và giải vô địch quốc gia thì chưa đủ để họ bộc lộ hết tiềm năng của mình. Những giải đấu như Cúp VTV9 Bình Điền, VTV Cup, Cúp Hoa Lư Bình Điền và thậm chí là những giải hội làng đầu năm ở miền Bắc… mới chính là “trường học” thực tế nhất để rèn luyện các VĐV trẻ.

Theo đánh giá của Trưởng ban giám sát Cúp VTV9 Bình Điền, ông Nguyễn Văn Hùng, không chỉ các đội bóng trong nước (VTV Bình Điền Long An, Hà Nội, Binh chủng Thông tin, Vietinbank, Ninh Bình) mà ngay cả các đội khách mời nước ngoài như Giang Tô, Suwon cũng đều tạo điều kiện tối đa cho các tay đập trẻ thử sức.

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, nhấn mạnh rằng bóng chuyền nữ Việt Nam muốn phát triển bền vững, xây dựng được đội hình có chiều sâu về chuyên môn, sẵn sàng tranh chấp với các đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, châu Á và cả thế giới thì mở ra cơ hội cho VĐV trẻ triển vọng được thi đấu nhiều hơn là yếu tố đặc biệt quan trọng, bên cạnh sự đầu tư về kinh phí, dinh dưỡng, các giải pháp khoa học…

MINH CHIẾN - PHƯƠNG MINH