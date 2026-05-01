Nhà vô địch Cúp Hùng Vương 2026 sẽ không tăng cường ngoại binh tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026

8 đội tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026 đã nắm được lịch thi đấu được tổ chức vào tháng 5 tới đây tại Tây Ninh.

Ngoại binh Ivana Vanjak sẽ không tới Tây Ninh với đội nữ Hà Nội vào tháng 5. Ảnh: VFV

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội nữ Hà Nội đã trao đổi cùng SGGP cho biết gần như chắc chắn Ban huấn luyện sẽ không kịp thuê tăng cường ngoại binh để tranh tài Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sắp diễn ra. "Có thể, chúng tôi sẽ tìm mượn tăng cường cầu thủ ở đội bóng trong nước mà không tham gia Cúp VTV9-Bình Điền 2026 để tới Tây Ninh thi đấu", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ. Đội nữ Hà Nội vừa giành ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2026.

Năm nay, Cúp VTV9-Bình Điền sẽ tổ chức tại nhà thi đấu Tây Ninh từ ngày 15-5 tới 23-5. Ban tổ chức đã phân 2 đấu đấu với sự góp mặt của 8 đội.

Theo đó, Bảng A có đội Giang Tô (Trung Quốc), VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin và Ngân hàng Công Thương. Bảng B có đội Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc), Ninh Bình và Hà Nội.

Theo lịch tranh tài, ngày đầu tiên của giải (15-5) sẽ diễn ra các trận Giang Tô (Trung Quốc) gặp Ngân hàng Công Thương, Gunma Green Wings (Nhật Bản) gặp Hà Nội.

Trận khai mạc của giải dự kiến tổ chức lúc 20 giờ trong ngày là cuộc so tài giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin.

Các đội VTV Bình Điền Long An, Hà Nội, Binh chủng Thông tin vừa kết thúc Cúp Hùng Vương 2026 tại Phú Thọ và tiếp tục chuẩn bị chuyên môn để sẵn sàng tới Tây Ninh thi đấu.

Trao đổi cùng SGGP, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) cho biết ngoại binh Ivana Vanjak không tới Tây Ninh tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Cầu thủ này đã rời Việt Nam sau khi giành ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2026 cùng đội Hà Nội. Hiện tại, Ivana Vanjak đã ký hợp đồng thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cho đội Vestel Manisa Büyükşehir Belediye Spor.

Với việc thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngoại binh người Đức chắc chắn không trở lại Việt Nam vào tháng 10 tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cho đội nữ Hà Nội.

Trong vòng 1 thi đấu vừa qua tại Đông Anh (Hà Nội), đội VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin cùng thuê 2 ngoại binh. Đội VTV Bình Điền Long An có Lianet García Anglada, Regla Martínez Ortiz (Cuba) còn đội Binh chủng Thông tin có Che Wenhan, Sun Jie (Trung Quốc). Tuy nhiên, các ngoại binh trên có tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ được các đội quyết định trước khi đăng ký danh sách chính thức.

Đội VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin sẽ gặp nhau tại trận khai mạc Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Trước khi Cúp VTV9-Bình Điền 2026 khai cuộc, 8 đội bóng sẽ đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức với Ban tổ chức.

Vòng bảng Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15-5 tới 15-8. Các trận bán kết sẽ tổ chức ngày 20-5 và 21-5. Trận chung kết diễn ra vào tối ngày 23-5.

