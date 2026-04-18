Trần Thị Thanh Thúy giúp VTV Bình Điền Long An giành vé dự Cúp Hùng Vương 2026

Thanh Thúy đã ghi nhiều điểm quan trọng trước hàng chắn Binh chủng Thông tin. Ảnh: VFV

Tối ngày 18-4 tại Đông Anh (Hà Nội), 2 đội VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin bước vào cuộc đối đầu quan trọng. Đây là trận đấu cuối cùng của họ tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Đồng thời, chỉ có đội thắng trong trận đấu mới chắc chắn cầm tấm vé tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Chính ý nghĩa quan trọng của trận đấu khiến cầu thủ 2 bên không mất tập trung. HLV Ngọc Hoa không thể đưa chủ công ngoại binh Lianet García Anglada ra sân bởi thể lực chưa đảm bảo tốt nhất, vì vậy Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An chấp nhận bố trí Regla Martínez Ortiz thi đấu chính thức. Ở trận này, VTV Bình Điền Long An thành công khi có thủ lĩnh Trần Thị Thanh Thúy trong đội hình.

Chính tay đập số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam là người giữ được nhịp cho các đồng đội, cũng như làm điểm tựa tinh thần hiệu quả.

Ván thứ nhất, các cô gái VTV Bình Điền Long An đã chơi tốt để ghi điểm chính xác qua các tình huống đập bóng tấn công. Các mũi đánh như Thanh Thúy, Trà My và Ortiz giành được các điểm số quan trọng trong những pha giằng co trước Binh chủng Thông tin. Ở ván thứ 2, HLV Phạm Văn Long điều chỉnh hàng chắn Binh chủng Thông tin lấy lại tự tin, đồng thời chủ công trẻ Quỳnh Hương ghi điểm hiệu quả giúp đội bóng áo lính thắng 25/21. Trận đấu bước vào ván thứ 3 với ưu thế tiếp tục nghiêng về VTV Bình Điền Long An và Thanh Thúy cùng đội bóng của mình thắng 27/25 sau cuộc giằng co điểm đầy kịch tính. Tại ván thứ 4, đội VTV Bình Điền Long An giành tiếp chiến thắng 25/21.

VTV Bình Điền Long An chính thức có vé tới Phú Thọ tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Kết thúc trận đấu, VTV Bình Điền Long An thắng đối thủ với tỷ số 3-1. Chiến thắng đã đảm bảo cho thầy trò HLV Ngọc Hoa chính thức có suất góp mặt Cúp Hùng Vương 2026. Trong khi đó, đội Binh chủng Thông tin phải chờ kết quả của trận đấu Thanh Hóa – Hóa chất Đức Giang ở ngày 19-4 mới biết cơ hội của mình được tham dự Cúp Hùng Vương 2026 hay không.

Các tay đập Thể Công Tân Cảng (đỏ) cũng đã chiến thắng để tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Ở nội dung nam tại ngày 18-4, đội Thể Công Tân Cảng đã ghi tên mình vào Cúp Hùng Vương 2026. Thầy trò HLV Thái Anh Văn đã thắng dễ dàng Sanest Khánh Hòa 3-0 (25/15, 25/19, 25/21). Đội Thể Công Tân Cảng giữ vững hạng 3 ở bảng nam sau chiến thắng này. Ở chiều ngược lại, đội Sanest Khánh Hòa có vị trí cuối bảng khi thắng 1 trận, thua 6 trận tại vòng 1 năm nay.

Khán giả đã vây quay Thanh Thúy sau trận đấu. Ảnh: MINH CHIẾN Sau trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin, rất đông khán giả đã nán lại để chụp hình và xin chữ ký Trần Thị Thanh Thúy. Tay đập của VTV Bình Điền Long An vẫn đang là một trong những cầu thủ được khán giả mến mộ nhất lúc này.

