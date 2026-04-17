Đội nữ Ninh Bình mất suất dự Cúp Hùng Vương 2026

Hai bất ngờ xảy ra tại lượt trận thi đấu ngày 17-4 ở Đông Anh (Hà Nội) với các trường hợp của đội nam Công an TPHCM và nữ Ninh Bình.

Đội nam Công an TPHCM đã bất ngờ thua trận trước Ninh Bình. Ảnh: VFV

Đội nam Công an TPHCM đã ra sân với đầy đủ gương mặt tốt nhất tại trận đấu trước Ninh Bình vào chiều ngày 17-4 ở Đông Anh (Hà Nội).

HLV Nguyễn Văn Hạnh quyết định sử dụng ngoại binh Martin Licek thi đấu ván đầu thay vì gương mặt quen thuộc Ali Haghparast. Với giới chuyên môn, nhiều dự đoán cho rằng đội hình của Công an TPHCM nhỉnh hơn đối thủ nên thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh đủ khả năng đạt kết quả tốt trước Ninh Bình. Dẫu vậy, diễn biến trên sân lại có những bất ngờ thú vị.

Ở ván đầu, các tay đập Ninh Bình đã chơi mạch lạc. Sự phối hợp giữa chuyền hai Anh Phi với các đồng đội đảm bảo được độ chính xác cao. Do đó, các mũi tấn công như Trần Anh Tú, Đinh Văn Phương hay Batsuuri Battur tự tin đập bóng ghi điểm chính xác. Ở ván này, đội Ninh Bình thắng 25/23. Ván thứ 2, thế trận vẫn không thay đổi. Các tay đập Ninh Bình là người dẫn điểm trong khi đội nam Công an TPHCM phải bám đuổi đối thủ. Kết thúc ván đấu, đội Ninh Bình tiếp tục thắng 25/21.

Bước vào ván thứ 3, HLV Nguyễn Văn Hạnh điều chỉnh đội hình khi đưa Nguyễn Văn Quốc Duy và Ali Haghparast vào sân. Với sự tập trung của mình, đội Công an TPHCM đã vượt lên thắng 25/20 để rút ngắn tỷ số chung cuộc.

Tuy nhiên trong ván thứ 4, hàng chắn của Công an TPHCM không đạt được sự chắc chắn nhất do vậy các tay đập của Ninh Bình đạt được điểm số quyết định để thắng 25/23.

Chung cuộc, đội Công an TPHCM thua 1-3 trước đối thủ. Đây là trận thua thứ 2 của thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh tại vòng 1 giải đấu năm nay. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn tạm giữ vị trí hạng 2 ở thời điểm này. Thắng trận đấu trước đối thủ, đội nam Ninh Bình đã tạm vươn lên vị trí thứ 3 và tiến gần đến tấm vé tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Đôi nữ Ninh Bình đã không có suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VFV

Bất ngờ tiếp theo là việc đội nữ Ninh Bình thua 0-3 (25/27, 19/25, 22/25) trước Binh chủng Thông tin. Năm ngoái, Ninh Bình từng thắng Binh chủng Thông tin tại bán kết và lọt vào chung kết giải vô địch quốc gia 2025. Với lực lượng thay đổi đáng kể trong năm nay, đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) không thể áp đảo đối thủ. Trận thua đã khiến đội nữ Ninh Bình mất suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Năm ngoái, đội nữ Ninh Bình từng vô địch Cúp Hùng Vương 2025.

