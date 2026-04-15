Khán giả mãn nhãn với màn so tài giữa Công an TPHCM và Biên Phòng

Hai đội bóng đã cống hiến trận đấu hay nhất tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ.

Các tay đập Biên Phòng MB và Công an TPHCM đã cống hiến trận đấu hấp dẫn. Ảnh: VFV

Tối muộn ngày 14-4, trận đấu giữa Công an TPHCM và Biên Phòng MB mới khép lại. Phải đợi rất lâu, đông đảo người hâm mộ mới rời nhà thi đấu bởi họ đã được chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn giữa cầu thủ 2 bên.

Hiểu rõ đây là trận đấu quyết định vị trí dẫn đầu, HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) và Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) không thể mạo hiểm và đưa ra sân đội hình tốt nhất. Với các cầu thủ Công an TPHCM, mũi đánh ngoại binh Ali Haghparast vẫn là tay đập nguy hiểm nhất của đội bóng. Chính vì vậy, chuyền hai Hoài Phương là người tập trung đưa bóng về vị trí thuận lợi để chủ công này đập bóng ghi điểm. Trong 2 ván đầu, các tay đập Công an TPHCM đã chơi hưng phấn để giành chiến thắng với các điểm số 25/22 và 25/21.

Tưởng như cầu thủ Biên Phòng MB sẽ chịu trận ở ván đấu thứ 3 thì tình thế đã thay đổi. HLV Trần Đình Tiền đã thay đổi để điều chỉnh chiến thuật khi đưa Minh Đức vào thay Văn Hiệp. Sự thay đổi giúp đội hình Biên Phòng MB lấy lại sự ổn định hơn.

Khán giả đã ngồi kín khán đài để cổ vũ 2 đội bóng. Ảnh: MINH CHIẾN

Ở ván này, đội Biên Phòng MB đã vượt lên thắng 25/19. Chính chiến thắng đã tạo đà tâm lý cho cầu thủ Biên Phòng MB lấy lại sự tự tin và hưng phấn. Ở ván thứ 4, các tay đập Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Thế Khải hay ngoại binh Jakkrit Thanomnoi cùng ghi điểm chính xác mang đến chiến thắng cho đội bóng của HLV Trần Đình Tiền với tỷ số 25/23.

Tại ván quyết định, ván 5, cầu thủ 2 bên giằng co từng điểm. Khi vào giai đoạn quyết định, chủ công Ngọc Thuân thể hiện được bản lĩnh để có 2 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp và giúp đội nhà thắng 15/13.

Chung cuộc, đội Biên Phòng MB vượt qua đội Công an TPHCM với tỷ số 3-2. Với chiến thắng này, đội Biên Phòng MB vượt lên dẫn đầu bảng nam trong khi đội Công an TPHCM tạm xuống vị trí thứ 2.

MINH CHIẾN