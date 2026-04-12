Đội Công an TPHCM thắng áp đảo trước Thể Công

Các tay đập Công an TPHCM đã chơi tốt trước hàng chắn Thể Công Tân Cảng. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận đấu giữa Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng trong buổi chiều 12-4 tại Đông Anh (Hà Nội) đã nhận được sự cổ vũ đông đảo từ khán giả. Từng đội bóng đều sở hữu những cầu thủ có trình độ và ngoại binh chất lượng. Chính vậy, giới chuyên môn chờ đợi cuộc so tài sẽ diễn ra hấp dẫn.

Tuy nhiên, thế trận đã diễn ra 1 chiều nghiêng về các tay đập Công an TPHCM bởi HLV Nguyễn Văn Hạnh sở hữu ngoại binh Ali Haghparast quá lợi hại. Tất cả đường bóng từ chuyền hai Hoài Phương đều hướng về Ali Haghparast và chủ công người Iran đã đập bóng xé toang hàng chắn Thể Công Tân Cảng để ghi điểm.

Khi chưa thể khắc chế được mũi đánh Ali Haghparast, các tay đập Thể Công Tân Cảng lại mắc lỗi ở khâu chuyền bóng bước 1. Chính điều này khiến cho đội hình cầu thủ áo lính không tạo ra được các miếng phối hợp mạch lạc. Bên kia mành lưới ngoài Ali Haghparast, đội Công an TPHCM vẫn có chủ công Dương Văn Tiên và đối chuyền Phạm Quốc Dư chơi với phong độ cao. Chính vì thế, sức mạnh tấn công của đội Công an TPHCM đã vượt trội. Đội bóng đã giành chiến thắng áp đảo chung cuộc 3-0 bằng số điểm lần lượt là 25/13, 25/15 và 25/23.

Ngoại binh có chất lượng của đội nam Công an TPHCM. Ảnh: CATPHCM

Với chiến thắng này, đội Công an TPHCM vẫn giữ mạch bất bại. Họ đã có 4 chiến thắng, chưa thua ván đấu nào tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Gần như chắc chắn, đội Công an TPHCM có 1 suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026 sau khi các trận đấu tại Đông Anh (Hà Nội) khép lại.

Trong khi đó, đương kim á quân Thể Công Tân Cảng có 2 trận thắng, 2 thua và tạm đứng vị trí thứ 3 ở bảng nam. Nếu có những kết quả tốt trong 3 trận còn lại của vòng bảng, đội bóng của HLV Thái Anh Văn vẫn đủ cơ hội giành được suất góp mặt Cúp Hùng Vương 2026.

MINH CHIẾN