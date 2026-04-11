Phụ công Bích Thủy rời Nhật Bản về Việt Nam thi đấu vòng 1

Tuyển thủ quốc gia Trần Thị Bích Thủy đã có mặt tại Đông Anh (Hà Nội), sẵn sàng tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Bích Thủy đã có thời gian thi đấu tại Nhật Bản trước khi về Việt Nam. Ảnh: Okayama Seagulls

Tay đập Trần Thị Bích Thủy đã kết thúc chương trình thi đấu ở Nhật Bản cùng đội Okayama Seagulls. Cô đã có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) để bước vào thi đấu cùng đội Hóa chất Đức Giang. Dự kiến, Ban huấn luyện đội bóng sẽ đưa Bích Thủy ra sân thi đấu trong các lượt trận sắp tới của đội bóng này.

Bích Thủy là 1 trong những phụ công xuất sắc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tay đập này cùng Trần Thị Thanh Thúy là 2 cầu thủ đã thi đấu tại Nhật Bản thời gian qua.

Bích Thủy là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành HCB tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan cuối năm ngoái. Từ cuối năm ngoái, Bích Thủy đã sang Nhật Bản thi đấu. Cô là một trong những cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài khi đã trải qua các giải đấu tại Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Như vậy, đội Hóa chất Đức Giang sở hữu 2 cầu thủ phụ công Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến từng thi đấu ở nước ngoài để có mặt chính thức tại vòng 1 giải đấu năm nay. Ở ngày 10-4, Bích Thủy đã tập luyện để được cơ hội góp mặt trong trận đấu quan trọng trước đối thủ Ninh Bình.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tổ chức từ ngày 6-4 tới 19-4. Việc Bích Thủy về nước cũng đồng nghĩa hiện tại bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ còn 1 cầu thủ ở nước ngoài là Trần Thị Thanh Thúy.

MINH CHIẾN