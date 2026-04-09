Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026: Kịch tính ngay từ ngày khai cuộc

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 đã khởi tranh từ ngày 6-4 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), ngay lập tức tạo được dấu ấn nhờ chất lượng của các trận đấu và nhiều bất ngờ liên tiếp xảy ra.

Ngoại binh Ivana Vanjak (bìa trái) cùng các đồng đội của đội Hà Nội ở trận ra quân. ẢNH: P.MINH

Đương kim á quân nam Thể Công Tân Cảng, ứng cử viên vô địch nữ Binh chủng Thông tin đều “ngã ngựa” ngay ở trận ra quân trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn, khiến cuộc đua giành suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026 (dành cho 4 đội nam và 4 đội nữ dẫn đầu vòng 1) kịch tính và hấp dẫn ngay từ đầu.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường, bên cạnh việc các đội bóng chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cho vòng 1, quy tụ tất cả tuyển thủ quốc gia, thì chất lượng của các ngoại binh được thuê ở mùa giải năm nay cũng rất cao, đã tạo nên những màn so tài giằng co. Chẳng hạn, ngoại binh Batsuuri Battur (Mông Cổ) đã gây ấn tượng mạnh với lối tấn công dũng mãnh, khéo léo để giúp đội Ninh Bình đánh bại á quân mùa trước là Thể Công Tân Cảng với tỷ số sít sao 3-2 ở trận đầu tiên. Trong khi đó, chủ công Ivana Vanjak (Đức) cùng với Ánh Thảo, Như Quỳnh, Thanh Thúy… đã biến đội bóng từng vất vả trụ hạng mùa trước là Hà Nội đánh bại ứng cử viên vô địch nội dung nữ năm nay là Binh chủng Thông tin 3-2, khiến các đội bóng mạnh khác như đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An, á quân Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang phải thận trọng với hành trình của mình.

Một điều bất ngờ khác, chính là sự xuất hiện muộn của 2 tuyển thủ xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại, là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy. Cả hai đang thi đấu ở giải ngoại hạng Nhật Bản, nhưng vẫn kịp trở về khoác áo CLB để thi đấu ở lượt đấu cuối của vòng 1. Như vậy, VTV Bình Điền Long An bên cạnh sự phục vụ của 2 ngoại binh Lianet Garcia và Regla Martinez Ortiz (đều đến từ Cuba), còn có thêm Thanh Thúy, sẽ trở thành thế lực đáng gờm trong cuộc đua giành vé dự Cúp Hùng Vương 2026 vào cuối tháng này. Trong khi đó, Trần Thị Bích Thủy sẽ là sự bổ sung kịp thời cho đội Hóa chất Đức Giang ở mùa giải năm nay.

Giám sát trọng tài Trần Thanh Tùng nhận định, do mỗi đội bóng sẽ thi đấu 7 trận ở mùa giải năm nay, nên các đội bóng bắt buộc phải tính toán kỹ về lực lượng dựa trên lịch thi đấu, để không bị hụt hơi trong cuộc đua kéo dài. Nhưng ngược lại, điều này sẽ nâng cao tính cạnh tranh cho giải.

Điều đáng tiếc xảy ra trong loạt trận đầu tiên là việc hệ thống Video Eyes Challenge (tương tự hệ thống VAR ở môn bóng đá) tiếp tục gặp sự cố, thậm chí không thể vận hành được trong 1 ván đấu ở trận VTV Bình Điền Long An gặp Vietinbank vào ngày 7-4, gây đôi chút ức chế cho các HLV và VĐV trên sân. Trong bối cảnh chưa có nguồn kinh phí để thay thế hệ thống cũ, nên đội ngũ kỹ thuật phải xử lý theo tình huống. Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường nhấn mạnh, VFV sẽ cố gắng khắc phục vấn đề liên quan đến hệ thống Video Eyes Challenge sau khi vòng 1 khép lại vào ngày 19-4.

