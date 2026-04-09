Đội VTV Bình Điền Long An bất ngờ thua trận đầu tiên trước Thanh Hóa

Các nhà đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An là đội tiếp theo nhận bất ngờ tại giải đấu năm nay khi để thua trận trước đối thủ Thanh Hóa.

Đội VTV Bình Điền Long An bất ngờ thua trận tại vòng 1 giải quốc gia 2026. Ảnh: VFV

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) được đánh giá cao hơn đối thủ Thanh Hóa trong trận đấu diễn ra tối ngày 9-4 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Với tinh thần đang lên sau chiến thắng khởi đầu mùa giải, các tay đập VTV Bình Điền Long An đã nhập cuộc ở trận đấu này với sự tự tin nhất.

HLV Ngọc Hoa và Ban huấn luyện vẫn có trên sân những gương mặt tốt nhất của mình như chuyền 2 Kim Thoa, đối chuyền Trà My, ngoại binh Lianet García Anglada, phụ công Như Anh, Lữ Thị Phương, Lan Vy. Tuy nhiên, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An lại chơi không hiệu quả trong 2 ván đầu. Tất cả các miếng phối hợp của họ không tạo được sự gắn kết tốt nhất. Chính vì vậy, việc kết thúc để ghi điểm không thành công.

Bên kia mành lưới, HLV Bùi Huy Sơn đã xây dựng chiến thuật bám chắn trên lưới cho cầu thủ Thanh Hóa hạn chế tối đa các quả đập từ 2 biên của các mũi chủ công và đối chuyền bên phía VTV Bình Điền Long An. Do thế, đội Thanh Hóa vượt lên đối thủ tại 2 ván đầu bằng các điểm số 25/15, 25/16.

Trong 2 ván tiếp theo, HLV Ngọc Hoa có điều chỉnh đưa Kim Thanh và ngoại binh Regla Martínez Ortiz vào sân. Vì vậy, đội VTV Bình Điền Long An lấy lại thế trận và giành điểm số thắng trước đội Thanh Hóa lần lượt 25/17, 25/17, đưa trận đấu về kết quả cân bằng 2-2.

Trận đấu buộc phải đi tới ván thứ 5 để quyết định kết quả cuối cùng. Trong hiệp đấu quyết định này, đội Thanh Hóa đã làm tốt khả năng phòng thủ bước 1 và phát bóng điểm rơi chính xác. Đồng thời, các miếng đánh chiến thuật của cầu thủ Thanh Hóa đã làm hàng chắn VTV Bình Điền Long An không thể khắc chế. Chính vì thế, các tay đập Thanh Hóa đã vượt lên chiến thắng với điểm số 15/13.

Ngoại binh Trung Quốc của đội Thanh Hóa đã chiến thắng hàng chắn của VTV Bình Điền Long An. Ảnh: VFV

Chung cuộc, đội Thanh Hóa vượt qua VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-2. Đây là chiến thắng nhiều bất ngờ tính đến lúc này. Bởi lẽ, đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia cũng như là ứng viên giữ vị trí cao nhất ở vòng bảng tại vòng 1 giải năm nay.

Sau 2 lượt trận đã đấu, đội Thanh Hóa và VTV Bình Điền Long An cùng có 1 thắng, 1 thua.

MINH CHIẾN