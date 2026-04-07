Trần Thị Thanh Thúy có thể thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại vòng 1 giải quốc gia 2026

Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An bỏ ngỏ khả năng chủ công Trần Thị Thanh Thúy ra sân thi đấu tại vòng 1 giải đấu đang diễn ra ở Đông Anh (Hà Nội).

Người hâm mộ đang chờ đợi sự xuất hiện của Trần Thị Thanh Thúy tại vòng 1 giải quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi ngày 7-4, đại diện đội VTV Bình Điền Long An cho biết: “Chúng tôi đăng ký Thanh Thúy vào danh sách 14 cầu thủ chính thức góp mặt vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cũng có sự chuẩn bị của mình và có thể cầu thủ ra sân tại Đông Anh (Hà Nội). Tuy nhiên, Thanh Thúy kịp ra sân hay không phụ thuộc vào kết quả thi đấu của cầu thủ với đội Gunma Green Wings tại Nhật Bản. Đội bóng này đã lọt vào tứ kết. Sau kết quả tứ kết ở Nhật Bản, chúng tôi sẽ biết khả năng thi đấu của Thanh Thúy tại vòng 1 như thế nào”.

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An cũng tiết lộ thêm, Ban huấn luyện đã làm việc với Thanh Thúy và có sự đồng thuận từ đó quyết định đăng ký vào danh sách 14 cầu thủ chính thức tại vòng 1.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4. Đội VTV Bình Điền Long An thi đấu 7 trận tại vòng 1 này.

Theo lịch, trận tứ kết của Thanh Thúy cùng đội Gunma Green Wings tại Nhật Bản sẽ diễn ra ngày 11-4. Đối thủ của đội Gunma Green Wings là Hisamitsu Springs W. Đây là một trong những đội bóng hàng đầu của bóng chuyền nữ Nhật Bản.

Nếu đội Gunma Green Wings không có chiến thắng ở tứ kết, Thanh Thúy sẽ kịp về nước sớm và có thể tham dự tối thiểu 2 trận đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 vào ngày 16-4 (gặp Hà Nội) và 18-4 (gặp Binh chủng Thông tin). Đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia nội dung nữ.

Năm ngoái, Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An ở vòng 1 nhưng không tham gia vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 do sang Nhật Bản thi đấu.

MINH CHIẾN