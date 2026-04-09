“Giữ lửa” cho giải bóng chuyền quốc gia

Mỗi giải đấu muốn đạt được thành công là cần sự cổ vũ của khán giả, người hâm mộ và vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm của cổ động viên.

Khán giả vẫn có mặt trên khán đài tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cổ vũ các trận đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Một năm trước, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) gần như kín chỗ trong mọi trận đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025.

Sau một năm, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục sáng đèn để là nơi tổ chức các trận đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Trên sân đấu, các cuộc so tài kịch tính đã diễn ra ngay từ những trận đầu tiên. Tuy nhiên, sự cổ vũ từ khán giả chính là động lực để cầu thủ thi đấu thăng hoa trình diễn các pha bóng đẹp phục vụ người xem.

“Năm ngoái tôi đã được xem các trận đấu tại giải quốc gia ở nhà thi đấu này và mọi người cổ vũ rất sôi nổi. Năm nay, giải tổ chức 4 trận/ngày. Vì vậy, tôi cũng bố trí thời gian để đến tận nơi mua vé vào xem. Tôi là người địa phương nên cổ vũ hết mình cho các đội bóng của bóng chuyền Hà Nội thi đấu. Các cháu dưới sân chơi rất hay”, bác Nguyễn Văn Long (60 tuổi) tại xã Thư Lâm (Hà Nội) bày tỏ khi trao đổi trên khán đài.

Trong khi đó, là một người hâm mộ nữ, khán giả Đinh Vân Hạnh (xã Đông Anh, Hà Nội) cũng thường xuyên có mặt trên khán đài cổ vũ các đội bóng tranh tài giải năm nay. “Năm nay giải đấu diễn ra dài hơn so với vòng 1 giải năm ngoái. Vì thế, tôi chọn thời điểm phù hợp trong ngày để đi xem và cổ vũ. Vào nhà thi đấu, không khí rộn ràng nên tôi thấy cầu thủ thi đấu rất hứng khởi. Tôi và mọi người trong khu vực rất yêu thích môn bóng chuyền nên không để lỡ dịp xem các cầu thủ nổi tiếng thi đấu”, khán giả Đinh Vân Hạnh trao đổi.

Những lời chia sẻ đó của từng khán giả tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cho thấy, giải bóng chuyền vô địch quốc gia vẫn được sự quan tâm của người xem trực tiếp.

Cầu thủ có khán giả cổ vũ sẽ thi đấu sôi nổi hơn. Ảnh: MINH CHIẾN

Bài toán vẫn được đặt ra với Ban tổ chức giải bóng chuyền quốc gia sau từng năm là làm sao chọn điểm tranh tài phù hợp. Bởi năm ngoái, vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 đã diễn ra tại Ninh Bình nhưng các khán đài vắng khán giả. Bản thân cầu thủ thi đấu trên sân cũng không có được sự hưng phấn cao nhất do thiếu những tiếng trống, sự hò hét cổ vũ tạo nên không khí sôi động từ các khán đài.

Một năm đã đi qua, thực tế ghi nhận cho thấy không phải tất cả các trận đấu (diễn ra đến thời điểm hiện tại) tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) luôn đông khán giả cổ vũ. Tuy vậy, không khí trong nhà thi đấu này vẫn giữ được sự sôi động. Bởi lẽ, các khán giả ở Đông Anh (Hà Nội) và các vùng lân cận khi có mặt đều cổ vũ nhiệt thành nhất và dành những tràng pháo tay lớn động viên các đội bóng thi đấu trên sân.

Tìm địa điểm phù hợp để tổ chức giải bóng chuyền quốc gia vẫn là bài toán không dễ tìm lời giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Đến lúc này chưa nhiều đội bóng chuyền tại Việt Nam thành lập hội cổ động viên chuyên biệt. Sự cổ vũ dành cho mỗi đội bóng vẫn phụ thuộc vào khán giả tại địa phương tổ chức thi đấu. Từng có một số đội bóng xây dựng kế hoạch tiến đến thành lập hội cổ động viên cho đội bóng của mình. Nhưng điều này chưa thể khả thi bởi phần lớn đội bóng chuyền nam, nữ tại Việt Nam hiện vẫn đang do các đơn vị nhà nước quản lý, chưa nhiều đội bóng tồn tại độc lập bằng kinh phí xã hội hóa nên hội cổ động viên chưa thể ra đời như các đội bóng đá tại Việt Nam từng làm được.

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 có 16 đội (8 nam, 8 nữ) thi đấu từ ngày 6-4 tới 19-4 tại Đông Anh (Hà Nội). Giải có bán vé với 2 mệnh giá 50.000 đồng/vé và 100.000 đồng/vé.

MINH CHIẾN