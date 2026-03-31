Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2026

Các đội bóng nam, nữ đã có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) chuẩn bị chuyên môn hướng đến tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4.

Giải đấu vẫn có sự tham gia của 8 đội nam và 8 đội nữ. Năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa vào thể thức mới là đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng 1, tiếp đó cũng đấu vòng tròn 1 lượt ở vòng 2. Vì vậy, 8 đội bóng nữ và 8 đội bóng nam sẽ có cơ hội gặp nhau trong 2 lượt đấu.

“Chúng tôi đưa ra thể thức thi đấu nhằm tạo công bằng chuyên môn cho các đội bóng. Ngoài ra, các đội sẽ phải chuẩn bị tốt nhất về lực lượng”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết.

Về lý thuyết, vòng 1 của giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 mới là sự khởi đầu. Dù thế, kết quả của vòng 1 sẽ tác động trực tiếp tới vòng 2. Vì vậy, không đội bóng nào muốn đánh mất cơ hội có điểm số tốt nhất cho mình.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026:

Ngày 6-4

12 giờ 00: Hà Nội – Binh chủng Thông tin (nữ)

14 giờ 40: Thể Công Tân Cảng – Ninh Bình (nam)

17 giờ 00: Hưng Yên – Hóa chất Đức Giang (nữ)

20 giờ 00: Sanest Khánh Hòa – Hà Nội (nam)

Ngày 7-4

12 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương (nữ)

14 giờ 30 : Biên Phòng MB – Đà Nẵng (nam)

17 giờ 00: Thanh Hóa – Ninh Bình (nữ)

19 giờ 30: TPHCM – Công an TPHCM (nam)

Ngày 8-4

12 giờ 00: Hà Nội – Hóa chất Đức Giang (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Hà Nội (nam)

17 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Ngân hàng Công Thương (nữ)

19 giờ 30: Ninh Bình – Đà Nẵng (nam)

Ngày 9-4

12 giờ 00: Hưng Yên – Ninh Bình (nữ)

14 giờ 30: Sanest Khánh Hòa – Công an TPHCM (nam)

17 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Thanh Hóa (nữ)

19 giờ 30: Biên Phòng MB – TPHCM (nam)

Ngày 10-4

12 giờ 00: Hà Nội – Ngân hàng Công Thương (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Đà Nẵng (nam)

17 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – Ninh Bình (nữ)

19 giờ 30: Hà Nội – Công an TPHCM (nam)

Ngày 11-4

12 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Thanh Hóa (nữ)

14 giờ 30: Ninh Bình – TPHCM (nam)

17 giờ 00: Hưng Yên – VTV Bình Điền Long An (nữ)

19 giờ 30: Sanest Khánh Hòa – Biên Phòng MB (nam)

Ngày 12-4

12 giờ 00: Hà Nội – Ninh Bình (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Công an TPHCM (nam)

17 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – Thanh Hóa (nữ)

19 giờ 30: Đà Nẵng – TPHCM (nam)

Ngày 13-4

12 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An (nữ)

14 giờ 30: Hà Nội – Biên Phòng MB (nam)

17 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Hưng Yên (nữ)

19 giờ 30: Ninh Bình – Khánh Hòa (nam)

Ngày 14-4

12 giờ 00: Hà Nội – Thanh Hóa (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – TPHCM (nam)

17 giờ 00: Ninh Bình – VTV Bình Điền Long An (nữ)

19 giờ 30: Công an TPHCM – Biên Phòng MB (nam)

Ngày 15-4

12 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – Hưng Yên (nữ)

14 giờ 30: Đà Nẵng – Sanest Khánh Hòa (nam)

17 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – Binh chủng Thông tin (nữ)

19 giờ 30: Hà Nội – Ninh Bình (nam)

Ngày 16-4

12 giờ 00: Hà Nội – VTV Bình Điền Long An (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Biên Phòng MB (nam)

17 giờ 00: Thanh Hóa – Hưng Yên (nữ)

19 giờ 30: TPHCM – Sanest Khánh Hòa (nam)

Ngày 17-4

12 giờ 00: Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ)

14 giờ 30: Công an TPHCM – Ninh Bình (nam)

17 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – Hóa chất Đức Giang (nữ)

19 giờ 30: Đà Nẵng – Hà Nội (nam)

Ngày 18-4

12 giờ 00: Hà Nội – Hưng Yên (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Sanest Khánh Hòa (nam)

17 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Binh chủng Thông tin (nữ)

19 giờ 30: Biên Phòng MB – Ninh Bình (nam)

Ngày 19-4

12 giờ 00: Thanh Hóa – Hóa chất Đức Giang (nữ)

14 giờ 30: TPHCM – Hà Nội (nam)

17 giờ 00: Ninh Bình – Ngân hàng Công Thương (nữ)

19 giờ 30: Công an TPHCM – Đà Nẵng (nam)

MINH CHIẾN