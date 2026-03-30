Lý Thị Luyến là VĐV bóng chuyền Việt Nam đầu tiên dự chung kết tại giải đấu 3 quốc gia khác nhau

Phụ công Lý Thị Luyến đã trở thành tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam đầu tiên được tham dự 3 trận chung kết tại 3 giải đấu khác nhau, gồm trong nước và quốc tế.

Phụ công Lý Thị Luyến là 1 trong 3 cầu thủ nữ của Việt Nam đang thi đấu tại nước ngoài. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Lý Thị Luyến đang có mặt tại Thái Lan thi đấu cho đội Nakhon Ratchasima. Cô và đội bóng đã lọt vào trận chung kết của giải vô địch quốc gia Thái Lan. Dự kiến, trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 4-4, theo giờ Thái Lan.

Trước khi sang Thái Lan thi đấu, Lý Thị Luyến đã thi đấu cho đội bóng chuyền Hobby Ace tại giải vô địch quốc gia Mông Cổ. Cô và đội bóng này vào chung kết mùa giải 2026. Đội Hobby Ace đã giành ngôi á quân sau khi để thua tại trận chung kết. Trong trận đấu này, Lý Thị Luyến là cầu thủ ra sân chính thức.

Hiện tại, phụ công này đang thuộc quản lý của đội bóng Hóa chất Đức Giang ở Việt Nam. Lý Thị Luyến đã từng góp mặt trong đội hình của đội bóng chủ quản thi đấu 5 trận chung kết giải vô địch quốc gia ở Việt Nam (năm 2020 tới 2024) nhưng chỉ giành được ngôi á quân.

Như vậy, tính đến lúc này, Lý Thị Luyến là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được cơ hội dự 3 trận chung kết tại 3 giải vô địch quốc gia khác nhau gồm Việt Nam, Mông Cổ và Thái Lan. Tay đập sở hữu chiều cao 1m95 và đang được đánh giá có phong độ ổn định. Năm 2025, Lý Thị Luyến không được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Do vậy, cô lỡ cơ hội góp mặt các giải đấu lớn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia Thái Lan, Lý Thị Luyến sẽ về nước để tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 từ ngày 6-4 tới 19-4.

MINH CHIẾN