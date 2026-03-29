8 đội bóng chuyền nam đã chọn được ngoại binh tham dự vòng 1 giải quốc gia 2026

Đội Công an TPHCM đã thuê ngoại binh danh tiếng Martin Licek sang Việt Nam thi đấu lần này. Ảnh: CATPHCM

Thể Công Tân Cảng có 2 ngoại binh

HLV Thái Anh Văn và Ban huấn luyện đội đương kim á quân quốc gia Thể Công Tân Cảng sẽ tăng cường 2 ngoại binh thi đấu vòng 1 giải năm nay. Ở chia sẻ mới nhất cùng SGGP, HLV Thái Anh Văn cho biết, cầu thủ Rivan (Indonesia) chính thức thi đấu cho đội bóng áo lính tại vòng 1 năm nay. Đây là cầu thủ có sở trường vị trí đối chuyền. Tuy nhiên, đội bóng còn tiếp tục thuê tăng cường thêm ngoại binh thứ 2. “Đây cũng là một cầu thủ chất lượng. Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục cuối cùng trước khi tay đập ngoại binh thứ 2 gia nhập đội bóng. Khi có ngoại binh, chúng tôi sẽ công bố lực lượng đầy đủ”, ông Thái Anh Văn trao đổi.

Tính đến lúc này, đội bóng của HLV Thái Anh Văn là đội duy nhất tăng cường 2 ngoại binh. Những đội còn lại mới chỉ có 1 ngoại binh tham gia đội hình.

Tuy nhiên, điều lệ giải đấu cho phép các đội được chốt danh sách chính thức tại phiên họp kỹ thuật ngay trước khi khai cuộc. Vì thế, sự chuẩn bị của từng đội bóng chuyền nam vẫn đang được giữ kín, chưa hé lộ nhiều.

Năm ngoái, vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025 từng chứng kiến đội Thể Công Tân Cảng và Công an TPHCM đã thuê 2 ngoại binh tăng cường lực lượng. Từ đó cho thấy, các đội bóng rất quyết tâm đạt thứ hạng cao ngay trong sự khởi đầu của mình. Năm nay, cơ hội đạt kết quả tốt nhất ở vòng 1 vẫn bỏ ngỏ cho 8 đội bóng. “Việc vòng 1 sẽ thi đấu vòng tròn sẽ giúp các đội nắm bắt được đối thủ kỹ hơn. Chúng tôi vẫn đánh giá cầu thủ ngoại binh giữ vai trò then chốt về chuyên môn năm nay”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từng phân tích.

Các đội dè dặt với sự tăng cường

Ngoại binh Mông Cổ Batsuuri Battur (7) đã ra sân cùng đội Ninh Bình ở Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong lực lượng ngoại binh của 8 đội bóng nam chuẩn bị ra sân tại vòng 1 sắp tới, chủ công Batsuuri Battur (Mông Cổ) là người sớm thể hiện chuyên môn trước người hâm mộ Việt Nam. Tay đập này đã cùng đội Ninh Bình giành ngôi á quân Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 vừa qua. Với màn trình diễn của Batsuuri Battur, HLV Bùi Trung Thảo phần nào yên tâm ở khả năng tấn công của đội bóng mình trong các trận đấu sắp diễn ra.

Hiện tại, ngoại binh Martin Licek (CH Séc, Công an TPHCM), Garrett Muagututia (Mỹ, Sanest Khánh Hòa) đã gia nhập đội bóng của mình và tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội). Các tay đập này là người thi đấu tại nhiều giải chuyên nghiệp quốc tế, có trình độ tốt.

Do vậy lần lượt Martin Licek và Garrett Muagututia được kỳ vọng là những ngoại binh tạo điểm nhấn chuyên môn ở Đông Anh (Hà Nội) sắp tới. “Cầu thủ Martin Licek đã làm quen với đội bóng từ cuối năm 2025, lần trở lại này, chúng tôi rất tin tưởng tay đập hòa nhập với lối chơi để thể hiện phong độ cao nhất”, đại diện Ban huấn luyện đội Công an TPHCM bày tỏ.

Trong khi đó ngoại binh Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan, Biên Phòng MB), Kuon Mom (Campuchia, Hà Nội), Kittithad Nuwaddee (Thái Lan, Đà Nẵng) không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Họ vẫn là những cầu thủ có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. Dù không phải những tay đập quá nổi tiếng nhưng mỗi Ban huấn luyện từng đội bóng trên quyết định tăng cường các ngoại binh này bởi cầu thủ quen thuộc lối chơi và phù hợp vị trí mà đội bóng cần bổ sung.

Năm nay, đội TPHCM có sự tăng cường ngoại binh Luiz Felipe Perotto (Brazil) tham dự vòng 1 giải đấu. Đội bóng của HLV Huỳnh Văn Tuấn đặt mục tiêu có kết quả tốt nhất trong khả năng của mình ở Đông Anh (Hà Nội). Các trận đấu nội dung nam tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-4 tới 19-4.

MINH CHIẾN