Đội bóng chuyền Công an TPHCM sẽ tăng cường ngoại binh Martin Licek ở vòng 1 giải quốc gia

Tay đập Martin Licek đang được đội bóng Công an TPHCM liên hệ để tìm cơ hội gắn kết tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay.

Chủ công Martin Licek là tay đập có trình độ cao của CH Séc. Ảnh: FIVB

Theo nguồn tin của SGGP, đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đang dành sự quan tâm đối với ngoại binh Martin Licek chuẩn bị lực lượng cho vòng 1 giải đấu năm nay.

Tay đập người CH Séc này từng tới Việt Nam chuẩn bị chuyên môn cho đội Công an TPHCM tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Tuy nhiên, cầu thủ đã không thể thi đấu do vướng thủ tục ngoài ý muốn.

Hiện tại, đội Công an TPHCM chưa công bố chính thức ngoại binh sẽ tăng cường cho vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Nếu đạt được thỏa thuận với Martin Licek, đây sẽ là sự bổ sung lực lượng có giá trị đối với đội bóng của HLV Nguyễn Văn Hạnh.

Martin Licek đang thi đấu tại Pháp. Tay đập có vị trí sở trường chủ công. Với chiều cao 1m97, Martin Licek có khả năng bật đà tấn công là 3m45.

Đội Công an TPHCM từng gây bất ngờ tại mùa giải năm ngoái khi chiêu môn gương mặt nổi danh Kubiak (Ba Lan) sang Việt Nam thi đấu. Với ngoại binh tên tuổi trên, đội Công an TPHCM đã đạt được các kết quả quan trọng, trong đó có vị trí hạng 3 tại giải vô địch quốc gia 2025.

Đội Công an TPHCM vừa góp mặt tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 ở Ninh Bình. Sau giải đấu, các cầu thủ đã trở lại Đông Anh (Hà Nội) tập luyện hướng tới vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ tranh tài từ ngày 6-4 tới 19-4. Năm nay, đội Công an TPHCM có một số sự bổ sung ngoại binh được chú ý như chủ công Dương Văn Tiên, libero Huỳnh Trung Trực, phụ công Nguyễn Thanh Hải, chuyền 2 Giang Văn Đức.

Đội bóng chuyền nam TPHCM cũng có sự bổ sung lực lượng ngoại binh khi đạt được thỏa thuận với cầu thủ Luiz Felipe Perotto (Brazil). Tay đập có chiều cao 1m94, thi đấu vị trí chủ công.

MINH CHIẾN