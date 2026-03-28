Ban tổ chức vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2026 bắt đầu bán vé vào cửa

Năm ngoái, khán giả hâm mộ bóng chuyền được cơ hội sở hữu tấm vé vào theo dõi các trận đấu. Năm nay, việc bán vé sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày 28-3. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Ban tổ chức địa phương tại Đông Anh (Hà Nội) đã cho biết, vé vào cửa theo dõi các trận vòng bảng của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chính thức bán từ ngày 28-3. Ban tổ chức địa phương có các mệnh giá vé lần lượt là 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Theo đó, khán giả mua vé 50.000 đồng sẽ được theo dõi 2 trận đấu/buổi của ngày thi đấu còn vé 100.000 đồng sẽ được theo dõi 4 trận/2 buổi trong ngày. “Ngoài việc bán vé từng ngày, chúng tôi cũng tổ chức bán vé tất cả các trận vòng bảng (trong một lần bán) để mỗi khán giá có thể sắp xếp thời gian vào cổ vũ các trận đấu của giải năm nay”, đại diện Ban tổ chức địa phương tại Đông Anh (Hà Nội) cho biết.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 được tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4. Trước khi các trận đấu chính thức khai màn, bộ phận chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ kiểm tra cơ sở vật chất của nhà thi đấu để đảm bảo yêu cầu tổ chức. Giải năm nay có 16 đội tham gia gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội (nữ) và Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa và TPHCM (nam).

Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức bốc thăm và có lịch thi đấu của vòng 1 giải năm nay. Các trận đấu được tổ chức theo 4 khung giờ/ngày lần lượt là 12 giờ, 12 giờ 30, 19 giờ 30 và 20 giờ. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng cho biết, các trận đấu của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình.

Năm 2025, vòng 1 giải vô địch quốc gia đã tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) và thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ các cầu thủ tranh tài.

MINH CHIẾN