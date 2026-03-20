Giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2026 sẽ không tổ chức ở Ninh Bình

VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam từng thi đấu chặng 2 giải SEA V.League 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Theo tìm hiểu của SGGP, nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình sẽ không là nơi tổ chức một chặng của giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2026.

Năm ngoái, Việt Nam là chủ nhà một chặng của giải này và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã trao quyền đăng cai chặng 2 giải SEA V.League 2026 cho đơn vị Ninh Bình. Kết thúc chặng 2 giải SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên ngôi vô địch.

Nội dung nữ sẽ tổ chức chặng 1 tại Việt Nam từ ngày 31-7 tới 2-8. Chặng 2 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7 tới 9-8. Nội dung nữ của giải SEA V.League 2026 có 4 đội tham gia là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Để tổ chức một giải đấu quốc tế, các đơn vị sẽ phải đảm bảo nhiều yếu tố với Ban tổ chức, trong đó có kinh phí không dưới tiền tỷ. Trong thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn đang lựa chọn nhà thi đấu phù hợp tại phía Bắc để tổ chức giải SEA V.League 2026.

Năm 2023 và 2024, chúng ta là chủ nhà một chặng của giải đấu này. Lúc đó nhà thi đấu Vĩnh Yên (Phú Thọ) đã đăng cai giải.

Trước đó, trong cuộc họp của Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á để trao quyền đăng cai các chặng SEA V.League 2026 ở các nội dung nam, nữ cho từng quốc gia. Một số địa điểm đã sớm được xác định. Với chặng 2 nội dung nữ, chủ nhà Thái Lan đã xác định địa điểm diễn ra là ở Chiang Mai (Thái Lan).

MINH CHIẾN