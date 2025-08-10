SEA V.League 2025: Thắng thuyết phục Thái Lan, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đăng quang

Cầu thủ Việt Nam đã chơi hiệu quả trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: SEAVLEAGUE

Khán đài nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình tối 10-8 đã chật kín không còn chỗ trống. Tất cả cùng hy vọng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đạt kết quả tốt trước đối thủ Thái Lan do trận cuối tại chặng 2 giải SEA V.League 2025 quyết định thứ hạng chung cuộc mỗi đội.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có sự thay đổi đáng kể trong đội hình khi đưa Võ Thị Kim Thoa là người chuyền 2 chính trong toàn trận. Kết hợp với cầu thủ này có đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, chủ công Trần Thị Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh.

Đội tuyển nữ Thái Lan dường như không gặp áp lực trước khán giả Việt Nam nên chơi thăng hoa giành chiến thắng 25/17, 26/24 trong 2 ván đầu. Trong các tình huống tấn công, các tay đập của Thái Lan chơi biến hóa khiến hàng chắn của đội nữ Việt Nam khó khăn cản phá. Tuy nhiên tại ván 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt điều chỉnh hàng trước và hàng sau chơi gắn kết hơn. Trong đó, cầu thủ Việt Nam tuân thủ yêu cầu hóa giải nhiều pha phát bóng độ khó từ đối phương. Tại ván này, chúng ta thắng 25/17. Ván thứ 4, cầu thủ Thái Lan là người dẫn điểm nhưng cầu thủ chủ nhà vượt lên thắng 25/22.

Trận đấu bước vào ván 5 để quyết định kết quả chung cuộc và chúng ta thắng 16/14. Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc thi đấu, ban huấn luyện và cầu thủ nữ Việt Nam đã ôm nhau trong sung sướng với chiến thắng thuyết phục.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam thắng bóng chuyền nữ Thái Lan tại giải đấu chính thức. Sau 2 lần liên tiếp giữ ngôi á quân giải SEA V.League 2023, 2024, năm nay HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thay đổi thành tích với ngôi vô địch chặng 2 giải SEA V.League 2025.

Kết thúc giải, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có vị trí số 1. Hạng nhì là Thái Lan còn hạng ba là đội Philippines. Đội Indonesia có hạng tư. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã toàn thắng trong 3 trận tại chặng 2 giải SEA V.League 2025.

Công đầu mang lại chiến thắng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 giải SEA V.League 2025 thuộc về tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền. Đây là tuyển thủ ghi điểm nhiều nhất của Việt Nam. Cô nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất chặng 2 giải SEA V.Leauge 2025. Ngoài ra, Vi Thị Như Quỳnh là chủ công xuất sắc nhất, Nguyễn Thị Bích Thủy là phụ công xuất sắc nhất và Nguyễn Thị Bích Tuyền là đối chuyền xuất sắc nhất.

MINH CHIẾN (Ảnh: SEAVLEAGUE)