Bóng chuyền

Lịch thi đấu chặng 2 Giải bóng chuyền nữ quốc tế SEA V.League 2025

SGGPO

Theo lịch thi đấu chặng 2 của giải bóng chuyền nữ quốc tế SEA V.League 2025 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có màn so tài với đội tuyển Philippines vào lúc 19 giờ hôm nay 8-8. Ở trận đấu tiếp theo vào lúc 16 giờ ngày 9-8, chủ công Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội sẽ tiếp đón đội tuyển Indonesia. Lượt đấu cuối và được xem là chung kết của mùa giải 2025 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 10-8.

Thanh Thúy và các đồng đội sẽ ra quân ở chặng 2 của SEA V.League 2025 vào hôm nay 8-8.
Thanh Thúy và các đồng đội sẽ ra quân ở chặng 2 của SEA V.League 2025 vào hôm nay 8-8.

Hiện tại, trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang xếp ở vị trí 26 (147,92 điểm). Các trận đấu tại chặng 2 của SEA V.League 2025 là cơ hội cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tích lũy thêm điểm số nếu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng, tiếp cận gần hơn với nhóm 20 đội tuyển mạnh nhất thế giới, đồng thời mở ra cơ hội tranh tấm vé tham dự sân chơi đẳng cấp VNL 2026.

SEA V-League 2025 - Tour 2.jpg
Lịch thi đấu của chặng 2 SEA V.League 2025. Ảnh: VTV Bình Điền Long An
NGUYÊN PHƯƠNG

Từ khóa

SEA V.League 2025 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam FIVB HLV Nguyễn Tuấn Kiệt Trần Thị Thanh Thúy

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn