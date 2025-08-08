Lịch thi đấu chặng 2 Giải bóng chuyền nữ quốc tế SEA V.League 2025

Theo lịch thi đấu chặng 2 của giải bóng chuyền nữ quốc tế SEA V.League 2025 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có màn so tài với đội tuyển Philippines vào lúc 19 giờ hôm nay 8-8. Ở trận đấu tiếp theo vào lúc 16 giờ ngày 9-8, chủ công Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội sẽ tiếp đón đội tuyển Indonesia. Lượt đấu cuối và được xem là chung kết của mùa giải 2025 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 10-8.