Lịch thi đấu chặng 2 Giải bóng chuyền nữ quốc tế SEA V.League 2025
SGGPO
Theo lịch thi đấu chặng 2 của giải bóng chuyền nữ quốc tế SEA V.League 2025 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có màn so tài với đội tuyển Philippines vào lúc 19 giờ hôm nay 8-8. Ở trận đấu tiếp theo vào lúc 16 giờ ngày 9-8, chủ công Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội sẽ tiếp đón đội tuyển Indonesia. Lượt đấu cuối và được xem là chung kết của mùa giải 2025 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 10-8.
Hiện tại, trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang xếp ở vị trí 26 (147,92 điểm). Các trận đấu tại chặng 2 của SEA V.League 2025 là cơ hội cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tích lũy thêm điểm số nếu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng, tiếp cận gần hơn với nhóm 20 đội tuyển mạnh nhất thế giới, đồng thời mở ra cơ hội tranh tấm vé tham dự sân chơi đẳng cấp VNL 2026.