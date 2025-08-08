SEA V.League 2025: HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kỳ vọng các học trò giành chiến thắng trên sân nhà

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm giành kết quả cao nhất tại chặng 2 SEA V.League 2025 thi đấu trên sân nhà. Ảnh: SEAVLEAGUE

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ: “Cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị kỹ các mặt về chuyên môn. Tôi rất tin tưởng những kinh nghiệm rút ra sau chặng 1 sẽ giúp đội bóng có sự tự tin để giành kết quả tốt nhất tại chặng 2 này. Chúng tôi quyết tâm đạt kết quả tốt nhất tại chặng đấu lần này”.

Trong các buổi tập tại Ninh Bình trước khi thi đấu chính thức, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt yêu cầu toàn bộ cầu thủ hiện đúng yêu cầu đấu pháp chuyên môn và trên hết phải hóa giải các tình huống tấn công giữa lưới. Dù vậy mọi người hiểu rằng, cả 4 HLV của đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines vẫn giữ bí mật cho mình. Khi ra sân thi đấu chính thức, từng đội hình sẽ thể hiện đúng chiến thuật được chuẩn bị.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không muốn lần thứ 3 liên tiếp về nhì trên sân nhà tại giải SEA V.League. Năm 2023, ông và các học trò để thua đội Thái Lan 1-3 tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc (Phú Thọ) nên có vị trí á quân chặng 1 giải SEA V.League 2023. Sau đó 1 năm, chúng ta thua 2-3 trước đội Thái Lan tại trận cuối và tiếp tục về nhì chặng 1 giải SEA V.League 2024. Tại chặng 1 giải SEA V.League 2025 tổ chức ở Thái Lan mới đây, chúng ta tiếp tục thua đội Thái Lan 2-3 trong trận quyết định vì thế đứng vị trí thứ 2.

Tuy nhiên, người hâm mộ và giới chuyên môn thấy rằng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi sòng phẳng qua đó dần rút ngắn khoảng cách chuyên môn trước đội Thái Lan trong 2 năm qua. Các kết quả ở nhiều cuộc đối đầu trực tiếp đã phản ánh điều này. “Chúng tôi cần nhất là sự tự tin của cầu thủ khi thi đấu. Chúng ta biết rằng đội Thái Lan có đẳng cấp quốc tế, cầu thủ Thái Lan thi đấu nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, cầu thủ ra sân là phải quyết tâm thì mới vững tin thi đấu”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Cầu thủ Việt Nam đang có tinh thần tốt. Ảnh: SEAVLEAGUE

Trong tập luyện, ông Kiệt đưa yêu cầu rất cao với đòi hỏi học trò phải giải quyết các tình huống bóng. Thực tế ra thi đấu, tuyển thủ Việt Nam đạt được thành công khi đã thực hiện được tốt những bài học trong tập luyện.

Sau chặng 2 giải SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự Giải vô địch thế giới 2025. Bởi thế, ông Kiệt muốn cầu thủ có kết quả tốt tại Ninh Bình làm tiền đề sẵn sàng sang Thái Lan tranh tài. “Mọi người đã thấy cầu thủ của chúng ta tham dự nhiều giải quốc tế từ năm 2022 tới nay. Các cầu thủ trụ cột ra sân thi đấu không còn e dè. Những bài học từ thực tế thi đấu đã giúp họ chơi tốt hơn. Dù vậy trước mọi đối thủ ở Đông Nam Á, chúng tôi vẫn luôn giữ sự thận trọng”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ.

Chặng 2 giải SEA V.League 2025 tổ chức từ ngày 8-8 tới 10-8. Kết thúc thi đấu tại Ninh Bình, toàn đội di chuyển trở lại Đông Anh (Hà Nội) tham gia chương trình tập luyện cùng đội tuyển nữ Kenya và đội tuyển nữ Tây Ban Nha sau đó đi thi đấu Giải vô địch thế giới 2025.

Đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự chặng 2 giải SEA V.League 2025: Lưu Thị Ly Ly, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy.

MINH CHIẾN