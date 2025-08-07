Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký 14 tuyển thủ dự Giải vô địch thế giới 2025

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là gương mặt chủ lực của bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải thế giới 2025. Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu của SGGP, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã lựa chọn 14 tuyển thủ chính thức dự Giải vô địch thế giới 2025 gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy.

14 tuyển thủ được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội tham dự Giải vô địch thế giới 2025 là những gương mặt đã thi đấu thường xuyên trong các giải AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025 và SEA V.League 2025. Trước đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng chia sẻ rằng đấu trường thế giới là nơi quy tụ các đội bóng hàng đầu vì vậy cầu thủ Việt Nam được cơ hội rất lớn học hỏi và tích lũy chuyên môn. Dù vậy, chúng ta sẽ thi đấu với khả năng cao nhất.

Tại sân chơi lớn, trước khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành suất tham dự Giải vô địch thế giới 2025 của FIVB thì chúng ta từng thi đấu giải FIVB Challenge Cup 2023 và 2024. Đáng chú ý ở FIVB Challenge Cup 2024, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đứng hạng 3.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn tất danh sách 14 tuyển thủ dự Giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nửa tháng chuẩn bị chuyên môn cho Giải vô địch thế giới 2025. Chúng ta sẽ kết thúc chặng 2 giải SEA V.League 2025 tại Ninh Bình vào ngày 10.8 sau đó tiến hành tập huấn cùng đội nữ Kenya và Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Giải vô địch thế giới 2025 là nhiệm vụ thi đấu quốc tế cuối cùng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực hiện tập huấn chuyên môn giai đoạn thứ nhất năm 2025. Sau Giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc tập huấn. Dự kiến các cầu thủ trở lại tập luyện giai đoạn thứ 2 của đợt tập trung vào tháng 10.

Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22-8 tới 7-9. Giải quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới góp mặt. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng G cùng đội Ba Lan, Đức và Kenya. Chúng ta đang có hạng 26 thế giới, đội Ba Lan đứng hạng 3 thế giới, đội Đức hạng 11 thế giới và đội Kenya có hạng 22 thế giới. Các trận đấu của Bảng G diễn ra tại Phuket (Thái Lan).

MINH CHIẾN