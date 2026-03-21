Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 giữ thể thức thi đấu 2 vòng

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 đã công bố thông tin chuyên môn.

Ổn định thể thức giải đấu

Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố chính thức chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 trong ngày 21-3. Năm nay, giải vẫn giữ số lượng 8 đội nam (Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Công an TPHCM, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng, TPHCM) và 8 đội nữ (VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa”.

Năm nay, giải đấu đã thay đổi thể thức tổ chức, qua đó chương trình tranh tài tiếp tục diễn ra 2 vòng. Tuy nhiên, tại từng vòng đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt. Đồng nghĩa ở vòng bảng, mỗi đội sẽ thi đấu 14 trận.

“Chúng tôi xây dựng thể thức thi đấu để có sự công bằng nhất cho các đội. Hiện tại, qua các mùa giải, bây giờ giải vô địch quốc gia đã ổn định còn 8 đội nam, 8 đội nữ nên thể thức tổ chức chuyên môn thời điểm này giữ nguyên trong những năm tiếp theo”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết.

Tuy nhiên, ông Lê Trí Trường cũng khẳng định sẽ không phủ nhận hình thức thi đấu của giải bóng chuyền quốc gia trong tương lai có thể thay đổi. “Ở tương lai, khi các đội bóng phát triển và có thêm nhiều đội bóng chất lượng, số lượng cầu thủ nhiều hơn, không loại trừ việc gia tăng số đội vẫn là một cách thức để tạo thêm sân chơi chuyên môn”, ông Lê Trí Trường nói thêm.

Vòng 1 của giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6-4 tới 19-4. Các đội nam, nữ sẽ thi đấu tập trung tại vòng 1 diễn ra ở Đông Anh (Hà Nội). Vòng 2 sẽ thi đấu nội dung nữ từ ngày 14-10 tới 25-10 tại Vĩnh Long còn nội dung nam diễn ra từ ngày 28-10 tới 8-11 ở Trung tâm thể thao Công an TPHCM.

Kỳ vọng có thưởng cao hơn

Năm nay, vẫn giữ được nhà tài trợ đồng hành. Mức thưởng được công bố là tổng 2 tỷ 280 triệu đồng. Con số tương tự như mùa giải trước. Theo đó, mỗi đội bóng vô địch nội dung nam, nữ sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng/đội.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bày tỏ: “Giải đấu đã có tường thuật trực tiếp, có bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, các nguồn thu hiện tại mới đủ phục vụ việc tổ chức và thưởng cho các giải đấu. Tương lai, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm thêm càng nguồn lực và khi đó sẽ tiến tới ở tương lai các đội sẽ có thêm sự hỗ trợ của Ban tổ chức”.

Sau khi giải đấu rút gọn còn 16 đội bóng thì giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 được xem là mùa giải có lịch trình thi đấu nhiều nhất. Dù vậy, mỗi đội vẫn thận trọng để chuẩn bị chuyên môn cho mình bởi trên hết các HLV vẫn muốn đảm bảo được thành tích chuyên môn. “Thưởng là một động lực để các đội nỗ lực phấn đấu nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng thi đấu chuyên môn giữ sự quan trọng. Các đội được gặp đối thủ của mình 2 trận qua từng lượt đấu nên có những cơ hội cải thiện phong độ”, ông Lê Trí Trường trao đổi.

Vòng 1 giải đấu sẽ tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội). Ban tổ chức địa phương sẽ bán vé mức giá 50.000 đồng/buổi để phục vụ người hâm mộ.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xác định 4 đội nam, 4 đội nữ đạt kết quả tốt nhất tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ có suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026 tổ chức sau đó. Việc chọn đội nhận suất dự Cúp Hùng Vương sẽ ấn định như vậy từ năm nay, khi giải đấu ổn định thể thức tổ chức.

MINH CHIẾN