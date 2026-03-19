Đội bóng chuyền nữ Hà Nội quan tâm tới chủ công Ivana Vanjak

Ngoại binh chất lượng Ivana Vanjak đang được tiến tới đàm phán để gia nhập đội bóng chuyền nữ Hà Nội tại vòng 1 giải quốc gia năm nay.

Nguồn tin của SGGP cho biết, chủ công Ivana Vanjak nhận được sự quan tâm của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hà Nội. Nếu đạt được thỏa thuận, nhiều khả năng tay đập này sẽ là ngoại binh của đội nữ Hà Nội đăng ký tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Ivana Vanjak sở hữu chiều cao 1m93, thi đấu sở trường vị trí chủ công. Tay đập có tầm bật đà tấn công lên tới 3m30. Hiện tại, Ivana Vanjak đang thi đấu tại giải bóng chuyền ở Trung Quốc.

Đội nữ Hà Nội là tân binh của giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Đội bóng đang sở hữu dàn cầu thủ có chuyên môn tốt như Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Yến Nhi, Lê Thanh Thúy… Trong báo cáo nhiệm vụ chuyên môn trước lãnh đạo thể thao Hà Nội, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện đặt mục tiêu nỗ lực chuẩn bị để các cầu thủ đạt kết quả tốt tại giải năm nay. Trong đó, đội nữ Hà Nội hướng tới lọt vào nhóm 3 đội có kết quả tốt nhất của giải đấu.

Năm ngoái, đội nữ Hà Nội đã vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 để có suất tham dự giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Theo đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, các đội bóng được đăng ký cầu thủ chính thức vào thời điểm cuối là tại phiên họp kỹ thuật trước thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Năm nay, giải sẽ tổ chức từ ngày 6-4 tới 19-4 ở Đông Anh (Hà Nội). Nội dung nữ có 8 đội tham dự gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa và Hà Nội.

Hiện tại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ Hà Nội đang tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 ở Ninh Bình.

Theo tìm hiểu của SGGP, đội đương kim á quân nữ quốc gia Ninh Bình không kịp ký hợp đồng với ngoại binh Edina Begic góp mặt vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Cầu thủ này đang thi đấu tại Trung Quốc tuy nhiên không thể sang Việt Nam thi đấu vào tháng 4. Ban đầu, 2 bên đã làm việc để tiến tới thỏa thuận.

MINH CHIẾN