Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 10-4

Các đội bóng vẫn tiếp tục bước vào những lượt trận tiếp theo tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 đang diễn ra hấp dẫn ở Đông Anh (Hà Nội).

Cầu thủ Hóa chất Đức Giang sẽ gặp đội Ninh Bình trong trận đấu quan trọng ngày 10-4. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay, 4 trận đấu tiếp theo được chờ đợi sẽ mang tới những cuộc so tài hấp dẫn và những pha trình diễn chuyên môn có chất lượng phục vụ khán giả.

Tâm điểm của ngày sẽ nằm ở 2 cuộc đọ sức nội dung nữ giữa đội Hà Nội với Ngân hàng Công Thương và đội Hóa chất Đức Giang gặp Ninh Bình.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ Hà Nội sẽ gặp lại đối thủ Ngân hàng Công Thương sau khi 2 bên từng đọ sức tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 vào tháng 3. Lúc đó, HLV Lê Văn Dũng và cầu thủ Ngân hàng Công Thương đã thắng đội Hà Nội. Tuy nhiên ở cuộc tranh tài mang tính chất vô địch quốc gia, các đội bóng đều thận trọng không muốn để mất điểm đáng tiếc. Đây là lần đầu tiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp lại đội bóng cũ Ngân hàng Công Thương ở giải vô địch quốc gia. Đầu năm nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã gia nhập đội nữ Hà Nội.

Hiện tại, đội nữ Hà Nội đang được đánh giá là hiện tượng tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 khi đã giành được 2 chiến thắng. Trận đấu giữa Hà Nội và Ngân hàng Công Thương sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Tại cuộc đọ sức giữa Hóa chất Đức Giang và Ninh Bình, chắc chắn Ban huấn luyện của 2 bên đều kỳ vọng giành được chiến thắng. Đội nữ Ninh Bình đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng khi đã có 2 trận thắng tuyệt đối còn đội Hóa chất Đức Giang có 1 thắng, 1 thua. Trận đấu được tổ chức lúc 17 giờ. Ngoài ra, nội dung nam của ngày 10-4 sẽ thi đấu 2 cặp là Thể Công Tân Cảng gặp Đà Nẵng và Hà Nội gặp Công an TPHCM.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 10-4

12 giờ 00: Hà Nội – Ngân hàng Công Thương (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Đà Nẵng (nam)

17 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – Ninh Bình (nữ)

19 giờ 30: Hà Nội – Công an TPHCM (nam)

MINH CHIẾN