Bóng chuyền

Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 7-4

SGGPO

Ngày thi đấu tiếp theo của giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến những màn so tài hấp dẫn.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ ra sân thi đấu trận đầu tiên trong ngày 7-4. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 7-4, 2 đội đương kim vô địch quốc gia là nữ VTV Bình Điền Long An và nam Biên Phòng MB sẽ xuất trận.

Sau những bất ngờ của ngày đầu tiên, hiện các đội bóng rất thận trọng cho cuộc đấu của mình. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) sở hữu 2 ngoại binh trong đội hình nhưng họ sẽ phải cẩn trọng trong cuộc đối đầu trước đối thủ Ngân hàng Công Thương. 2 đội bóng đã gặp nhau tại chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 ở Ninh Bình cách đây chưa lâu. Tại cuộc đọ sức lần này, tính chất giành điểm ở giải quốc gia là hoàn toàn khác.

Trong khi đó, HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) vẫn giữ ổn định bộ khung cầu thủ đã thi đấu nhuần nhuyễn trong các năm gần đây. Dẫu thế, đội bóng áo lính rất muốn một kết quả tốt ở ngày khai màn của mình. Đối thủ của đội Biên Phòng MB sẽ là đội Đà Nẵng.

Cùng trong ngày thi đấu, khán giả còn được chứng kiến cuộc so tài giữa đội nữ Thanh Hóa và nữ Ninh Bình trong khi đội nam Công an TPHCM sẽ đối đầu với đội nam TPHCM. Mỗi đội bóng đều đặt quyết tâm giành được kết quả tốt nhất cho mình.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 7-4:

12 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương (nữ)

14 giờ 30 : Biên Phòng MB – Đà Nẵng (nam)

17 giờ 00: Thanh Hóa – Ninh Bình (nữ)

19 giờ 30: TPHCM – Công an TPHCM (nam)

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn