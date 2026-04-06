Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 6-4

Hôm nay 6-4, các trận đấu tại vòng bảng của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chính thức diễn ra ở Đông Anh (Hà Nội).

Đội nữ Hà Nội sẽ ra sân trận đấu tiên của mùa giải trong ngày 6-4. Ảnh: VFV

Ngày thi đấu đầu tiên của giải sẽ diễn ra 4 trận đấu gồm 2 trận nội dung nam và 2 trận nội dung nữ. Ba đại diện của bóng chuyền thủ đô Hà Nội là đội nữ Hóa chất Đức Giang, Hà Nội và nam Hà Nội sẽ lần lượt ra sân.

Trong ngày đầu, tâm điểm chú ý sẽ hướng về 2 cặp đấu gồm Hà Nội với Binh chủng Thông tin (nữ) và Thể Công Tân Cảng với Ninh Bình (nam). Các đội bóng đều có sự chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng và khán giả rất chờ đợi sự thể hiện của họ.

Năm nay, đội nữ Hà Nội là tân binh của giải đấu. Tuy nhiên, họ được dẫn dắt bởi HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và có sự tăng cường tuyển thủ quốc gia Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy do đó được đánh giá là ứng cử viên dẫn đầu tại vòng 1. Đội Binh chủng Thông tin đặt nhiều kỳ vọng vào dàn cầu thủ trẻ đã được đăng ký thi đấu, tuy nhiên, HLV Phạm Văn Long không thể có đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh do chấn thương nên đội bóng nữ áo lính vẫn rất thận trọng.

Vòng 1 của giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tổ chức ở nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4. Vé vào cửa có các mệnh giá 50.000 đồng/vé và 100.000 đồng/vé.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 6-4:

12 giờ 00: Hà Nội – Binh chủng Thông tin (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Ninh Bình (nam)

17 giờ 00: Hưng Yên – Hóa chất Đức Giang (nữ)

20 giờ 00: Sanest Khánh Hòa – Hà Nội (nam)

MINH CHIẾN