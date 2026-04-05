Lịch thi đấu nội dung nữ vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026

Các trận đấu nội dung nữ của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 đã được xác định tại Đông Anh (Hà Nội).

Các cầu thủ nữ sẽ được chờ đợi làm nên những trận đấu hấp dẫn tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 6-4, các trận đấu sẽ bắt đầu khởi tranh. Trong đó, 8 đội nữ bước vào thi đấu từng lượt trận của mình với sự tập trung nhất. Người hâm mộ rất chờ đợi cầu thủ sẽ mang tới nhiều pha trình diễn hấp dẫn tại giải năm nay.

Theo quy định của Ban tổ chức, các đội bóng sẽ đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng bảng của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Vì vậy, mỗi đội đều có cơ hội sửa sai nếu chưa làm tốt về chuyên môn qua từng ngày thi đấu.

8 đội bóng nữ thi đấu lần lượt là VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa và Hà Nội. Trong số này, đội Hóa chất Đức Giang là chủ nhà của vòng 1. Các ngày thi đấu sẽ được Ban tổ chức bán vé phục vụ vào cổ vũ với các mệnh giá 50.000 đồng/vé và 100.000 đồng/vé.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026:

Ngày 6-4

12 giờ 00: Hà Nội – Binh chủng Thông tin (nữ)

17 giờ 00: Hưng Yên – Hóa chất Đức Giang (nữ)

Ngày 7-4

12 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương (nữ)

17 giờ 00: Thanh Hóa – Ninh Bình (nữ)

Ngày 8-4

12 giờ 00: Hà Nội – Hóa chất Đức Giang (nữ)

17 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Ngân hàng Công Thương (nữ)

Ngày 9-4

12 giờ 00: Hưng Yên – Ninh Bình (nữ)

17 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Thanh Hóa (nữ)

Ngày 10-4

12 giờ 00: Hà Nội – Ngân hàng Công Thương (nữ)

17 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – Ninh Bình (nữ)

Ngày 11-4

12 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Thanh Hóa (nữ)

17 giờ 00: Hưng Yên – VTV Bình Điền Long An (nữ)

Ngày 12-4

12 giờ 00: Hà Nội – Ninh Bình (nữ)

17 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – Thanh Hóa (nữ)

Ngày 13-4

12 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An (nữ)

17 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Hưng Yên (nữ)

Ngày 14-4

12 giờ 00: Hà Nội – Thanh Hóa (nữ)

17 giờ 00: Ninh Bình – VTV Bình Điền Long An (nữ)

Ngày 15-4

12 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – Hưng Yên (nữ)

17 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – Binh chủng Thông tin (nữ)

Ngày 16-4

12 giờ 00: Hà Nội – VTV Bình Điền Long An (nữ)

17 giờ 00: Thanh Hóa – Hưng Yên (nữ)

Ngày 17-4

12 giờ 00: Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ)

17 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – Hóa chất Đức Giang (nữ)

Ngày 18-4

12 giờ 00: Hà Nội – Hưng Yên (nữ)

17 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Binh chủng Thông tin (nữ)

Ngày 19-4

12 giờ 00: Thanh Hóa – Hóa chất Đức Giang (nữ)

17 giờ 00: Ninh Bình – Ngân hàng Công Thương (nữ)

MINH CHIẾN