Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 9-4

Các đội bóng sẽ tiếp tục ra sân trong ngày tranh tài tại Đông Anh (Hà Nội) để tìm kiếm thêm những kết quả tốt nhất.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu ở ngày 9-4. Ảnh: VFV

Hôm nay 9-4, các đội bóng bước vào lượt trận tiếp theo tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Trong đó, 2 đội đương kim vô địch quốc gia là nữ VTV Bình Điền Long An và nam Biên Phòng sẽ thi đấu lượt trận thứ 2 của mình. Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tiếp đối thủ Thanh Hóa và thầy trò HLV Ngọc Hoa hướng tới mục tiêu giành được kết quả tốt nhất. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17 giờ.

Vào tối của ngày tranh tài, thầy trò HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) sẽ thi đấu trước đội TPHCM. Hai đội bóng từng gặp nhau tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 ở Ninh Bình vào tháng 3 và bây giờ, cầu thủ mỗi bên đều hiểu sự tập trung cao độ để đạt kết quả cao nhất.

Trong ngày, 2 trận đấu sớm sẽ là cuộc đối đầu giữa nữ Hưng Yên với nữ Ninh Bình vào lúc 12 giờ. Đội nam Công an TPHCM sẽ thi đấu với cựu vô địch quốc gia Sanest Khánh Hòa vào lúc 14 giờ 30. Dù Sanest Khánh Hòa không còn đội hình mạnh nhất nhưng đội bóng vẫn có thể gây bất ngờ nếu thể hiện được sự quyết tâm cao nhất. Lúc này, đội nam Công an TPHCM đang sở hữu lực lượng tốt nhất, với nhiều gương mặt nổi bật nên thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh yên tâm bước ra tranh tài.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 9-4:

12 giờ 00: Hưng Yên – Ninh Bình (nữ)

14 giờ 30: Sanest Khánh Hòa – Công an TPHCM (nam)

17 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Thanh Hóa (nữ)

19 giờ 30: Biên Phòng MB – TPHCM (nam)

MINH CHIẾN