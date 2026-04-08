Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 8-4

Các đội bóng tiếp tục tranh tài ở lượt trận thứ 2 của mình tại vòng bảng của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội sẽ ra sân lượt trận thứ 2 tại ngày 8-4. Ảnh: VFV

Hôm nay ngày 8-4, tâm điểm của ngày thi đấu sẽ là cuộc đọ sức giữa đội nữ Hà Nội và Hóa chất Đức Giang. Đây là 2 đội bóng đang sở hữu nhiều cầu thủ tốt của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đồng thời, cả 2 đội đã giành chiến thắng đầu tiên trong trận ra quân nên vẫn tập trung để giành kết quả tốt tiếp theo.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) sẽ tìm cơ hội để vượt qua đội chủ nhà Hóa chất Đức Giang. Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) và học trò đang thận trọng cho trận đấu nhiều ý nghĩa này. Hiện tại, cả 2 đội bóng đều là đại diện ưu tú nhất của bóng chuyền nữ thủ đô Hà Nội tại giải quốc gia. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Tại ngày thi đấu, khán giả còn được cơ hội theo dõi trận đấu nữ giữa Binh chủng Thông tin và Ngân hàng Công Thương vào lúc 17 giờ. Hai đội đã thua trận đầu tiên của mùa giải nên đang khát khao tìm chiến thắng để lấy lại tinh thần.

Với nội dung nam, đương kim á quân Thể Công Tân Cảng sẽ gặp đội Hà Nội vào lúc 14 giờ 30. Tiếp đó, đội Ninh Bình sẽ đối đầu với Đà Nẵng tại cuộc so tài muộn nhất của ngày thi đấu.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 8-4:

12 giờ 00: Hà Nội – Hóa chất Đức Giang (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Hà Nội (nam)

17 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Ngân hàng Công Thương (nữ)

19 giờ 30: Ninh Bình – Đà Nẵng (nam)

MINH CHIẾN