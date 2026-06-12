AVC Cup 2026: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ thua Kazakhstan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không giữ được nhịp toàn thắng tại vòng bảng của AVC Cup 2026.

Đội nữ Việt Nam đã gặp khó do thua trận trước Kazakhstan. Ảnh: AVC

Sáng ngày 12-6 tại Philippines, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bước ra sân tranh tài trận cuối cùng tại vòng bảng của Bảng B gặp đối thủ Kazakshtan.

Đây là trận đấu quyết định để 2 đội (Việt Nam, Kazakhstan) tranh chấp vị trí nhất bảng. Nhận định đối thủ không dễ áp đảo, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung đưa ra đội hình tối ưu nhất. Trong đó, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa nhận trọng trách là trung tâm điều phối chiến thuật trên sân. Cùng với đó, các mũi đánh Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh... nhận trọng trách ghi điểm sau các đường phối hợp chiến thuật.

Tuy nhiên, điểm dễ nhận thấy là khả năng phòng thủ bước 1 của cầu thủ nữ Việt Nam vẫn chưa cải thiện. Vì vậy, các tay đập Kazakhstan tận dụng tập trung phát bóng làm hàng thủ cầu thủ nữ Việt Nam vất vả chống đỡ. Ván thứ nhất, các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tốt và giành chiến thắng 25/18. Ván thứ hai, cầu thủ Kazakshtan thi đấu khởi sắc hơn để lấy lại chiến thắng với kết quả 25/19. Từ đây, 2 đội liên tục bám đuổi nhau về tỷ số. Ván thứ 3, đội nữ Việt Nam thắng 25/23 còn ván thứ 4 thì đội Kazakshtan thắng 25/22.

Tại ván quyết định, ván 5, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội đã tập trung tối đa để tấn công ghi điểm nhằm vượt lên trước đối phương. Dù vậy trong thời điểm quyết định, chúng ta vẫn không có được điểm số quan trọng nhất. Ván đấu kết thúc với chiến thắng 15/12 cho đội Kazakhstan.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 2-3 trước đối thủ. Sau 3 năm, đây là lần đầu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua tại 1 trận đấu vòng bảng của AVC Cup 2026.

Bảng B đã xác định 2 đội vào bán kết là Kazakshtan (nhất bảng) và Việt Nam (nhì bảng).

MINH CHIẾN