Bóng chuyền

Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026:

Đội nam Công an TPHCM giữ mạch bất bại

Các tay đập của đội Công an TPHCM tiếp tục thể hiện phong độ cao nhất, qua đó giành chiến thắng tại lượt trận tối ngày 10-4.

Đội Công an TPHCM tiếp tục giành chiến thắng. Ảnh: CA TPHCM

Tối ngày 10-4, đội nam Công an TPHCM gặp đối thủ Hà Nội. Đây là cuộc đọ sức quan trọng chuyên môn bởi mỗi đội đều có tính toán để tìm cơ hội đạt được điểm số tốt nhất. Vì thế, Ban huấn luyện mỗi bên đều đưa ra đội hình tốt nhất.

Với sự góp mặt của 2 ngoại binh Martin Licek và Ali Haghparast, đội Công an TPHCM vẫn giữ được ưu thế tốt hơn khi vào cuộc so tài. Tại ván thứ nhất, cầu thủ 2 bên thi đấu với tinh thần cống hiến cao nhất. Trong mỗi thời điểm có thể giải quyết tình huống quyết định, các tay đập Công an TPHCM và Hà Nội đều giải quyết được điểm quan trọng. Tuy vậy, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) đã vượt qua vào thời điểm quan trọng để giành chiến thắng 28/26.

Trong ván thứ 2, Phạm Quốc Dư cùng các đồng đội của Công an TPHCM vẫn giữ sự chủ động nên tiếp tục thắng 25/15. Tại ván thứ ba, đội Công an TPHCM thể hiện tốt nhất các pha đập hiệu quả và thắng 25/20. Chung cuộc, đội Công an TPHCM thắng 3-0. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh vẫn bảo toàn vị trí số 1 ở bảng xếp hạng nội dung nam.

Tính tới lúc này, đội nam Công an TPHCM vẫn giữ nguyên thành tích chưa thua trận nào tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Cùng trong buổi tối ngày 10-4, đội nữ Ninh Bình đã thua trận 0-3 trước Hóa chất Đức Giang

IMG_5563.jpg
Đội Hóa chất Đức Giang đã vượt qua đối thủ Ninh Bình. Ảnh: VFV

Tại trận đấu, đội Hóa chất Đức Giang có sự bổ sung lực lượng là phụ công Trần Thị Bích Thủy trở về từ Nhật Bản, do vậy các tay đập của đội bóng này đã đấu hiệu quả để có chiến thắng. Tỷ số các ván đấu nghiêng về Hóa chất Đức Giang lần lượt là 25/21, 25/18, 26/24.

MINH CHIẾN

