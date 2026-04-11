Đội nam TPHCM gây bất ngờ, giành chiến thắng đầu tay trước Ninh Bình

Các tay đập của HLV Huỳnh Văn Tuấn đã khiến khán giả tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) ngỡ ngàng khi vượt qua đối thủ mạnh là nam Ninh Bình.

Ngoại binh của đội nam TPHCM đã đóng góp vào chiến thắng quan trọng cho đội nhà trước đối thủ Ninh Bình. Ảnh: VFV

Chiều 11-4 tại Đông Anh (Hà Nội), đội nam TPHCM đã ra sân đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn là Ninh Bình. Trước trận đấu, những người lạc quan nhất vẫn tin rằng các tay đập Ninh Bình hoàn toàn đủ khả năng làm chủ thế trận bởi đội hình TPHCM chưa có được sự mạch lạc nhất qua những trận đã đấu trước đó.

Vậy nhưng, bất ngờ xảy ra khi cầu thủ nam TPHCM là những người tạo ra áp lực trước đối thủ. Dưới sự hiệu quả của Từ Thanh Thuận, Nguyễn Anh Hồng Hoàng, Chế Quốc Lô Vít và ngoại binh Luiz Felipe Perotto thì đội nam TPHCM là những người dẫn điểm trước các tay đập Ninh Bình. Trong trận này, chuyền 2 Thoại Khương đã chơi hiệu quả để thực hiện các pha điều bóng giúp đồng đội có nhịp tấn công đập bóng giành điểm tốt nhất.

Ván đầu, các tay đập Ninh Bình nhập cuộc khẩn trương. Dù vậy, họ gặp hàng chắn của TPHCM hóa giải tại nhiều tình huống. Tại ván này, đội TPHCM thắng 25/22. Ván thứ 2, mặc dù HLV Bùi Trung Thảo có điều chỉnh nhưng các mũi đánh Đinh Văn Phương, Trần Anh Tú hay Batsuuri Battur của Ninh Bình vẫn chấp nhận thất bại trước hàng chắn đối phương và thua 20/25. Ván thứ 3, đội TPHCM chơi tập trung để hoàn thành thắng lợi với kết quả 25/19, qua đó có chiến thắng 3-0 chung cuộc.

Đây tiếp tục được xem là bất ngờ của giải đấu năm nay bởi đội nam Ninh Bình là một trong những ứng viên tranh chấp thứ hạng vào nhóm đầu trong khi đội TPHCM mới thăng hạng góp mặt giải năm nay.

Cầu thủ Binh chủng Thông tin đã có trận thắng đầu tiên tại giải. Ảnh: VFV

Trong diễn biến khác, đội nữ Binh chủng Thông tin đã có chiến thắng đầu tiên tại giải. Thầy trò HLV Phạm Văn Long dễ dàng vượt qua đội Thanh Hóa với kết quả 3-0 (25/13, 25/18, 25/17).

Chiến thắng giúp đội bóng áo lính lấy lại tinh thần đáng kể sau khi để thua liên tiếp 2 trận đấu mở đầu của mùa giải đã tranh tài trước đó.

MINH CHIẾN