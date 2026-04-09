Đội nam TPHCM chưa giành được chiến thắng

Đội bóng chuyền nam TPHCM vẫn đang nỗ lực thi đấu tại vòng 1 giải năm nay và lúc này, thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn chưa giành được trận thắng như chờ đợi.

Cầu thủ Biên Phòng MB đã giành được chiến thắng nhẹ nhàng trước đội TPHCM tại lượt trận thứ 2. Ảnh: VFV

Tối muộn ngày 9-4 tại Đông Anh (Hà Nội), đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB gặp đối thủ TPHCM tại lượt trận thứ 2 của mình. Với thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM), cuộc đấu được dự báo không dễ dàng bởi đối thủ của họ đang sở hữu đội hình đồng đều.

Chính vì vậy, HLV Huỳnh Văn Tuấn tập trung đưa ra sân đội hình tối ưu nhất với chuyền 2 Thoại Khương cùng các cầu thủ Chế Quốc Lô Vít, Nguyễn Anh Hồng Hoàng, Từ Thanh Thuận và ngoại binh Luiz Felipe Perotto…

Ván đầu đã khởi đi với nhịp độ nhanh. Cầu thủ 2 bên chơi bám đuổi điểm số ngay trong các tình huống đập bóng tấn công đầu tiên. Tuy nhiên tới giữa ván đấu này, các tay đập áo lính Biên Phòng MB đã kéo dài được khoảng cách dẫn điểm, rồi vượt lên thắng 25/17.

Ván thứ 2, đội TPHCM điều chỉnh hàng trước và hàng sau chơi gắn kết hơn. Cùng với đó, hàng chắn của cầu thủ TPHCM tập trung bám sát các mũi đánh Ngọc Thuân, Văn Hiệp của Biên Phòng MB. Trong ván này, cầu thủ 2 bên giằng co tạo ra cuộc rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Tiếc là ở thời điểm quyết định, cầu thủ TPHCM tự mắc lỗi phòng thủ để đánh rơi lợi thế và thua 23/25.

Ván thứ 3, cầu thủ Biên Phòng MB đã chơi với tinh thần mạnh mẽ nhất. Chính vì thế, các pha phối hợp để kết thúc bằng những quả đập bóng từ Ngọc Thuân, Minh Đức hay Duy Tuyến cùng ngoại binh Jakkrit Thanomnoi đã đạt sự chính xác. Đội bóng của HLV Trần Đình Tiền thắng 25/16 ở ván này.

Chung cuộc, đội nam TPHCM để thua 0-3 trước đối thủ. Đội Biên Phòng MB đảm bảo được 2 chiến thắng trong 2 trận đã đấu. Trong khi đó, qua 2 lượt trận ra sân, thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn chưa giành được chiến thắng. Họ đang tạm xếp cuối bảng nam. Hiện tại, đội Sanest Khánh Hòa và Đà Nẵng cũng chưa giành được chiến thắng như TPHCM.

MINH CHIẾN