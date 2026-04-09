Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026:

Đội nam Công an TPHCM tiếp tục khẳng định sức mạnh

SGGPO

Thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh tiếp tục thể hiện phong độ cao và giành chiến thắng áp đảo trước nhà cựu vô địch Sanest Khánh Hòa.

Đội nam Công an TPHCM giành thêm chiến thắng để tạm dẫn đầu bảng nam. Ảnh: CÔNG AN TPHCM
Đội nam Công an TPHCM giành thêm chiến thắng để tạm dẫn đầu bảng nam. Ảnh: CÔNG AN TPHCM

Chiều 9-4 tại Đông Anh (Hà Nội), các tay đập Công an TPHCM đã ra sân thi đấu lượt trận thứ 2 của mình trước đối thủ Sanest Khánh Hòa. Trước trận đấu, nhiều dự báo cho rằng đội Công an TPHCM sẽ chiếm ưu thế bởi HLV Nguyễn Văn Hạnh đang sở hữu nhiều tay đập hàng đầu Việt Nam đồng thời có 2 ngoại binh chất lượng Martin Licek và Ali Haghparast.

Thực tế trên sân, các miếng phối hợp của cầu thủ Công an TPHCM đã đạt được sự chính xác cao. Do đó, các mũi tấn công như Phạm Quốc Dư, Ali Haghparast hay Dương Văn Tiên, Nguyễn Thanh Hải… đã ghi điểm chính xác cho đội nhà.

Với HLV Ngô Văn Kiều, đội hình ra sân gồm nhiều cầu thủ trẻ do vậy các tay đập của Sanest Khánh Hòa chưa thể vượt qua hàng chắn được thực hiện tốt của Công an TPHCM. Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 3-0 cho Công an TPHCM với điểm số lần lượt là 25/19, 25/21, 25/13. Ở trận đấu khởi đầu mùa giải của mình, đội Công an TPHCM cũng đã thắng TPHCM với kết quả 3-0. Tính tới thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh là đội duy nhất ở nội dung nam chưa để thua 1 ván đấu nào.

Tạm thời, đội Công an TPHCM đang giữ vị trí dẫn đầu bảng nam. Tại lượt trận tiếp theo, đội bóng này sẽ đối đầu với đội nam Hà Nội ở ngày 10-4.

Cũng ở cuộc đấu sớm trong ngày, đội nữ Ninh Bình giành chiến thắng 3-0 trước Hưng Yên. Hiện tại, đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng đã có 2 chiến thắng và tạm giữ vị trí dẫn đầu bảng nữ. Đội bóng này sẽ có cuộc đối đầu quan trọng với Hóa chất Đức Giang ở lượt đấu tiếp theo.

MINH CHIẾN

