Lội ngược dòng thắng Công an TPHCM, đội chủ nhà Ninh Bình vào chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Chủ công Trần Anh Tú đã chơi tốt tại trận đấu bán kết quan trọng của đội chủ nhà Ninh Bình. Ảnh: VFV

Trận bán kết cuối cùng của nội dung nam tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 vào tối muộn ngày 22-3 chứng kiến màn so tài kịch tính giữa đội Công an TPHCM và chủ nhà Ninh Bình.

Trước trận đấu, giới chuyên môn dự báo đội chủ nhà Ninh Bình sẽ có ưu thế. Bởi lẽ, họ đang có ngoại binh đạt phong độ cao là Batsuuri Battur (Mông Cổ) trong đội hình. Dẫu thế, các học trò của HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) lại chơi vượt trội đội chủ nhà trong 2 ván đầu. Lần lượt Nguyễn Văn Quốc Duy, Phạm Quốc Dư hay Dương Văn Tiên khiến cho hàng chắn Ninh Bình không thể đạt sự kín kẽ cản phá. Mỗi khi bóng từ chuyền 2 Hoài Phương đạt đúng vị trí, Quốc Duy, Văn Tiên hay Quốc Dư đều mang về điểm số chính xác. Kết thúc 2 ván đầu, đội Công an TPHCM thắng với các tỷ số là 25/22, 25/17.

Tuy nhiên, đội bóng này lại không giữ được lợi thế của mình. Dù HLV Nguyễn Văn Hạnh có điều chỉnh lực lượng trên sân nhưng tại ván thứ 3, các tay đập Công an TPHCM lại thua đáng tiếc 22/25.

Kể từ đây, tinh thần của cầu thủ chủ nhà Ninh Bình lên cao. Đặc biệt, Batsuuri Battur và chủ công Trần Anh Tú hay phụ công Cù Văn Hoàn là những người liên tục ghi điểm quan trọng vào giai đoạn quyết định. Đội bóng của HLV Bùi Trung Thảo đã giành thêm chiến thắng 25/23 tại ván thứ 4. Hai đội buộc phải thi đấu ván thứ 5 để quyết định kết quả cuối cùng. Trong ván này, chủ công Quản Trọng Nghĩa (Công an TPHCM) và đồng đội đã không giữ được sự áp đảo như đầu trận nên chấp nhận thua 12/15.

Đội nam Ninh Bình đã lội ngược dòng để thắng chung cuộc 3-2. Họ sẽ gặp đội Biên Phòng MB tại trận chung kết vào ngày 23-3. Đây là cuộc tái đấu của chung kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền năm 2025. Đáng chú ý, trong 5 lần liên tiếp của Cúp Hoa Lư-Bình Điền, 2 đội Ninh Bình và Biên Phòng MB đều gặp nhau tại chung kết nội dung nam.

Nội dung nữ đã chứng kiến kết quả bất ngờ là việc Ngân hàng Công Thương thắng Binh chủng Thông tin 3-1 tại bán kết vào chiều 22-3. Chiến thắng đưa đội bóng ngành ngân hàng vào trận chung kết, gặp VTV Bình Điền Long An ở ngày 23-3 tại Ninh Bình.

MINH CHIẾN