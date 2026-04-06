Đội á quân Thể Công để thua trận mở màn

Bất ngờ tiếp theo của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 là việc đội đương kim á quân Thể Công Tân Cảng thua trận.

Cầu thủ Thể Công và Ninh Bình đã thi đấu hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều 6-4 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), nội dung nam đã diễn ra trận đấu mở màn là cuộc tranh tài giữa Thể Công Tân Cảng với Ninh Bình.

Các HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) và Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) không lạ nhau bởi 2 đội bóng đã gặp nhau nhiều mùa giải qua. Trong trận khởi đầu, tất cả đều muốn có kết quả tốt nhất.

Cầu thủ Thể Công Tân Cảng và Ninh Bình đã chơi tập trung ở trận đấu này. Trong đó, khán giả chờ đợi phong độ của 2 ngoại binh là Rivan (Thể Công Tân Cảng) và Batsuuri Battur (Ninh Bình). Diễn biến trực tiếp trên sân, họ giữ vai trò là những người ghi điểm chủ lực cho đội bóng của mình.

Thể Công Tân Cảng đã để thua tại ván đầu với tỷ số 23/25, dù các tay đập áo lính là những người có khởi đầu tốt. Trong ván thứ 2, HLV Thái Anh Văn có sự điều chỉnh và chuyền hai Phan Công Đức chơi sắc nét hơn, từ đó giúp các đồng đội có bóng thuận lợi để ghi điểm thắng 25/17. Ván thứ 3, đội Thể Công Tân Cảng tiếp tục giành thêm chiến thắng 25/21.

Những tưởng thầy trò HLV Thái Anh Văn sẽ giữ được nhịp dẫn điểm tại ván thứ 4 thì việc ngoại binh Rivan bị đau, phải ra sân làm cho đội hình Thể Công Tân Cảng mất đi sự áp đảo. Dù sau đó tay đập này trở lại sân nhưng sự sắc bén chưa được như cũ. Ván này, đội Ninh Bình thắng 25/19. Ván thứ 5, cầu thủ 2 bên đã chơi tập trung, dù vậy đội Ninh Bình đã kết thúc các điểm quan trọng để thắng 15/11. Chung cuộc đội Ninh Bình giành chiến thắng 3-2.

Trận thua của đội Thể Công Tân Cảng là bất ngờ cho người hâm mộ và giới chuyên môn nhận định phía trước của vòng 1 sẽ còn những thú vị tạo ra sự kịch tính.

MINH CHIẾN